Dragana Mirković osvrnula se na razvod: 'Mislim da su ljudi primijetili da sam van priče...'

Kada je početkom godine folk zvijezda Dragana Mirković otkrila da se razvodi od Tonija Bijelića nakon više od dva desetljeća braka, javnost i regionalni mediji bili su šokirani. Pjevačica je nedavno progovorila o tom razdoblju.

- Mislim da su ljudi primijetili da sam potpuno van cijele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj djeci. Ostajem vjerna svojoj obitelji, vodim računa o tome, volim lijepe stvari. Uživam s publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti me može promijeniti. Mogu mi ljudi napraviti nešto loše, ja ću uvijek voljeti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više voljeti - priznala je.

Foto: Antonio Ahel

Osvrnula se na odnos s djecom, sinom Markom i kćeri Manuelom.

- Uvijek me razvesele nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvijek tako kažem (smijeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvijek uz mene i što me toliko vole. Moram kazati da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspjeh koji mogu dobiti - rekla je pjevačica za Pink.rs.

Pjevačica je nedavno objavila duet s Magla bendom. Njihova pjesma 'Ako se volimo' postala je hit za kratko vrijeme.

- Preslušavao sam pjesmu godinu dana i razmišljao o tome čiji glas i čija emocija će se najbolje uklopiti. Bilo je tu više velikih imena o kojima sam razmišljao, ali kad se netko iz ekipe sjetio Dragane, svi smo rekli: 'To je to' - otkrio je Vlada Savić iz benda, piše Nova.rs.

Foto: Mario Poje

- Imam nekoliko dueta u karijeri i svi su veliki hitovi. Ja uvijek reagiram na dobru energiju pa je tako bilo i sad. Čim sam čula pjesmu, svidjela mi se emocija i pogodio me je tekst - priznala je Dragana.