'Dragi Ćosiću prijeti otkaz. To je velika sramota za našu kuću'

Svi smo u šoku, konsternirani smo. Pa svi su nas hvalili kako smo super odradili Svjetsko prvenstvo, emisija 'Zabivaka' bila je jako gledana i sad ova sramota, rekao nam je izvor s HRT-a.

FIFA-a se obratila HRT-u s optužbom kako je netko pokušao preprodati karte za finale SP-a u Rusiji između Hrvatske i Francuske za 20.000 eura. Navodno je sa strane HRT-a tijekom prvenstva traženo ukupno 40 karata, a vodstvo s Prisavlja tvrdi da za to nisu znali. Na televiziji su pokrenuli istragu, a sumnja je navodno na komentatoru Dragi Ćosiću i Saši Dediću, koordinatoru međunarodnih poslova. Naši izvori s kojima smo pričali rekli su da im je 'bilo nešto čudno odmah nakon prvenstva'.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Vjerojatno je to tako i bilo, što je nevjerojatna sramota za našu kuću. Sankcije bi trebale biti otkaz, tu nema alternative, a vjerojatno će ga i krivično goniti jer je oštetio HRT - čudi se naš izvor. Ćosić je nakon povratka iz Rusije najavio da odlazi 'na malo duži odmor jer je iscrpljen', no upućeni s televizije kažu da je to zapravo bilo zbog istrage koja je tada već pokrenuta.

Finale je bilo 15. srpnja, na HRT-u su željeli bez buke provesti internu istragu, no, kažu nam dobro obaviješteni izvori sad kad je sve izašlo u javnost, postupak će se malo ubrzati. Svi s kojima smo pričali nisu stali u Ćosićevu obranu, predviđaju mu neslavan kraj karijere, a najavljuju i krivičnu prijavu.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

- Kako je HRT otkupio prava, oni su tako bili partneri FIFA-e i Eurovision Broadcasting Uniona pa smo kao takvi, a i još je Hrvatska igrala u finalu, dobili četiri VIP ulaznice. No to je dobila naša kuća, a ne Drago Ćosić osobno. Nije ih smio ni dijeliti, ni prijateljima ni navijačima, kako on tvrdi. To je bilo vlasništvo HRT-a koji je otkupio prava, tako da ovo ispada kao krađa - otkrio nam je naš izvor.