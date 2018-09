Drago Diklić: 'Mojoj ženi nije bilo lako pokraj obožavateljica'

Ne bih ništa mijenjao da se još jedanput rodim. Sve bi bilo isto kao i sada, rekao je Drago Diklić (80).

Glazbenik, skladatelj i kantautor obilježava karijeru dugu skoro sedam desetljeća koncertom u zagrebačkom Pogonu Jedinstvo 22. rujna.

- Veselje je kada dođete do 65 godina karijere. Mnogi moji kolege to, nažalost, nisu mogli doživjeti. Ja sam možda rođen pod sretnom zvijezdom ili imam anđela čuvara pa mi je to omogućeno - ispričao je šansonijer.

Dodao je kako je njegova karijera bila vesela, puna raznih događanja. Za koncert ima spreman repertoar za koji kaže da nitko od njegovih kolega više nema.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Pjesme koje ja pjevam i koje sam pjevao dugi niz godina, to su stvarni evergreeni hrvatske zabavne glazbe - istaknuo je.

Glazbenik kaže kako nastoji podsjetiti ljude na one pjesme koje su nekad bile popularne, a primijetio je i oduševljenje njima na svojim koncertima. Na Diklićevu repertoaru je Nenad Grčević koji je bio jedan, kako ističe, od velikih skladatelja naše zabavne glazbe.

- Iz doba je kada je naša glazba kotirala kao jedna od najboljih u svijetu i festivali su bili takvi - istaknuo je. Kantautor će na koncertu pjevati i svoje pjesme “Samo još večeras”, “Opet si plakala” i “Domovino moja lijepa”. Prije njegova nastupa publika će zaigrati badminton i Molkky, finsku verziju boćanja, no Diklić kaže da im se on neće pridružiti.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Jedino bih bridž mogao zaigrati, ali pitanje je zna li publika u tako velikom broju igrati bridž - ispričao je.

Počeo ga je igrati prije 18, 19 godina i tvrdi kako je on mladi bridžist.

- Stari igraju po 40, 50 godina. Najprije sam kibicirao kod mog prijatelja koji je to igrao i svidjelo mi se. Onda sam rekao: ‘I ja hoću igrati tu lijepu igru’ - prisjetio se Diklić. Glazbenik je 18 godina predsjednik Zagrebačkog saveza bridža i kaže da je vrijeme da mlađi preuzmu tu dužnost. No njemu je taj posao drag i ne pada mu teško organizacija.

- Bridž je po rangu druga disciplina za vježbanje mozga. Najprije je učenje stranih jezika. Kažu da bridžisti žive u prosjeku sedam godina dulje od ostalih sportaša - otkrio je prednosti igre.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

Osim što obilježava 65 godina glazbene karijere, Diklić slavi pedeset godina braka sa suprugom Ljerkom. Supružnici su se upoznali 1963. kad je glazbenik pjevao na maturalnim zabavama, a ona je bila u ženskom razredu.

- Recept je tolerantnost, osobito kod supruge jer nije lako biti žena ovakvog muzičara koji je stalno negdje, u nekoj žiži - rekao je.

Istaknuo je da nije samo bio u glazbenoj žiži nego i društvenoj.

- Stalno sam se kretao u društvu zgodnih djevojaka, pa je i to koji put teško odoljeti, ali ja sam odolio svemu. Uspio sam u tome - pohvalio se šansonijer.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kaže kako je njegova supruga cijelo vrijeme bila strpljiva i tolerantna te je izdržala sve s njim.

- To me posebno veseli - rekao je skladatelj.

Diklić u slobodno vrijeme piše glazbu, ide na turnire u bridžu te provodi puno vremena s obitelji.

- Imam dva sina i jednog unuka koji je divan i studira gitaru na Glazbenoj akademiji - istaknuo je glazbenik. Diklić kaže kako je unuk valjda krenuo njegovim glazbenim stopama. Nada se da će biti marljiv, a ne lijenčina kao on.

- Ja sam počeo studirati violinu, ali nju treba vježbati svaki dan. To meni baš nije išlo, pa sam ja lijepo prešao na saksofon što je bilo jednostavnije - rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dodaje kako nema više puno obveza kao prije kad je bio direktor festivala i time se bavio preko cijele godine. Dikliću ni u 81. godini nije ponestalo energije za koncerte i ističe da ne zna kada će “zaustaviti” svoju glazbenu karijeru.

- Mislim da imam još dovoljno energije za nastupe. Moji koncerti obično traju sat i 45 minuta, i to bez pauze - ispričao je kantautor.

Kaže da su u njegovoj karijeri ludi trenuci bili česti. No najljepše mu je bilo nedavno u Ljubljani na koncertu.

- Prije dva mjeseca sam bio u Ljubljani u kojoj nisam bio trideset godina. Kad sam došao tamo, to su bile ovacije i krcata dvorana. To mene veseli - zaključila je glazbena legenda.