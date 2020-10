Drama pjevačice: Opsjedao je Ninu, slučaj je na odvjetništvu

<p>Ne smijem nikako komentirati jer to je na državnom odvjetništvu, ljubazno nam je rekla <strong>Nina Badrić</strong> (48). Regionalna pjevačka zvijezda godinama je proživljavala pravu dramu jer ju je uhodio muškarac na njezinoj zagrebačkoj i hvarskoj adresi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Htio je s njom ostvariti prisniji odnos, zbog čega je u strahu bila primorana potražiti pomoć policije. Cijeli je slučaj završio na splitskom Općinskom državnom odvjetništvu, a kasnije je sve prebačeno na odvjetništvo u Zagrebu jer muškarac tamo ima prebivalište. </p><p>Sud i državni odvjetnik su mu radi uhođenja izrekli mjere opreza koje se odnose na zabranu prilaska Nini Badrić, zabranu bilo kakvog uspostavljanja veze s njom, kao i na zabranu uhođenja ili uznemiravanja, piše Slobodna Dalmacija. Nakon što je policija reagirala, muškarac je prestao s uhođenjem, zbog čega je pjevačica odahnula, ali je i dalje potresena cijelom situacijom. Policija i državno odvjetništvo reagirali su promptno, na čemu im je Nina neizmjerno zahvalna. </p><p>Ovo nije prvi put da je pjevačka zvijezda doživjela uhođenje od strane 'obožavatelja'. Prije osam godina organizatori gala božićnog koncerta u Bjelovaru pozvali su policiju uočivši muškarca koji ju je pratio više od godinu dana. Isto se desilo i u Splitu na legendarnim Runjićevim večerima kad je pomahnitali obožavatelj prošao osiguranje kako bi došao do nje. Vrebao je pjevačicu i s plaže na Hvaru, a pratio ju je u stopu i na koncertima te na večernjim eventima. I tad je reagirala policija, a ispostavilo se da je riječ o muškarcu iz Užica u Srbiji.</p><p>- Očajan je osjećaj znati da vas netko stalno prati. Razumna sam osoba i znam razliku između fanova i fanatika. U ovom slučaju ne radi se o fanu. Stravičan je osjećaj znati da vas netko konstantno uhodi i dolazi na vašu kućnu adresu, da u svakom trenu zna gdje se vi nalazite. Jednostavno vam ne preostaje ništa drugo nego potražiti pomoć policije - rekla je tad uznemirena pjevačica, koja se sad opet našla u istoj neugodnoj situaciji...</p><p><strong>ROZGU OPSJEDAO GASTARBAJTER</strong></p><p>Pohotni gastarbajter pjevačici <strong>Jeleni Rozgi </strong>(43) od kolovoza 2019. godine do rujna 2020. godine preko svojeg e-maila slao je neprimjerene poruke. Došao joj je na kućnu adresu u Splitu i zvonio na vrata. Protiv njega je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu i zatražilo od suda da prihvati njihov kazneni nalog. Za njega se traži šest mjeseci zatvora, s rokom kušnje od dvije godine. </p>