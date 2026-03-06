Drama u Gospodinu Savršenom! Puklo je veliko prijateljstvo u showu: 'Ljubavi, koliko si jadna'

Napetost u vili doseže vrhunac. Nakon što su Karlo i Petar donijeli odluke o tome koje će djevojke povesti na spoj, njihove odluke izazvale su lavinu iznenađenja i razočaranja. Umjesto očekivanih poteza, granice su se pomaknule, a počele su se jasno nazirati i prve linije rivalstva. Posebno je odjeknula jedna Karlova odluka koja je mnoge ostavila u potpunom šoku.

Najveće iznenađenje uslijedilo je kada je Karlo otkrio s kojom djevojkom želi provesti dan. Njegov izbor pala je na djevojku koja je nedavno odbila njegovu ružu, jasno dajući do znanja da nije zainteresirana. Upravo zato njegova odluka nije prošla nezapaženo - naprotiv, izazvala je pravi potres među djevojkama u vili, a najburniju reakciju imala je jedna od njezinih bliskih prijateljica.

Foto: RTL

- Ja ne mogu vjerovati da je ona ostala. Znači, ja sam toliko u šoku - ponavljala je, vidno potresena.

Dok su je neke djevojke pokušavale utješiti, druge su dodatno raspirile situaciju, prepričavajući kako je djevojka tijekom grupnog druženja koketirala i razmjenjivala osmijehe s Karlom.

Suočena s onim što je doživjela kao izdaju, odlučila je povući radikalan potez i prekinuti prijateljstvo.

- Poslala bih joj pusu i rekla: 'Ljubavi, koliko si jadna.' Ne mogu vjerovati da toliko nisko možeš ići - izjavila je, dodajući kako će od sada tu osobu gledati potpuno drugačijim očima.

Foto: RTL

Kako se show bliži završnici, djevojke su sve svjesnije tko im je saveznik, a tko suparnica. Neka rivalstva postaju sve otvorenija, a formiraju se i jasni klanovi. Posebno je zanimljiv odnos dviju kandidatkinja koje se istovremeno podržavaju i međusobno frustriraju. Iako je jedna od njih odlučila graditi odnos s Petrom, ne prestaje spominjati Karla, što njezinoj prijateljici sve teže pada.

- Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!"

Situaciju je sa strane komentirala i Soraya: 'One su kao u toksičnoj vezi, koliko se vole, toliko se i mrze'.

Foto: RTL

Napetosti će dodatno porasti na posebnom cocktail-partyju koji očekuje djevojke i Savršene. Druženje na plaži mnogima će biti prilika da provedu vrijeme s Karlom i Petrom, ali i da ostvare male dječje snove o romantičnom druženju uz more.

Savršeni će iskoristiti večer kako bi s nekim djevojkama prvi put nasamo porazgovarali, dok će s drugima pokušati razriješiti nesporazume koji su se nagomilali posljednjih dana. No atmosfera neće biti samo romantična - tračevi će se širiti vilom brže nego ikad.

Djevojke će se promatrati, komentirati i analizirati svaku situaciju, a jedna od njih otvoreno će izazvati samouvjerenu suparnicu riječima:

'Misliš da će te obojica sačuvati? Misliš da su oni ljubomorni jedan na drugoga zbog tebe?'

Foto: RTL

Unatoč svemu, među nekima se razvijaju i iskreniji osjećaji. Jedan od Savršenih otvoreno će priznati djevojci koja mu se sve više sviđa:

- Mislim da imamo nešto lijepo, razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao, iskreno. Lijepo mi je i ugodno. To je jedna energija koja se razvila u nešto puno više i ozbiljnije.

Foto: RTL

Ipak, najveće iznenađenje tek slijedi na ceremoniji ruža. Neke kandidatkinje odlučile su igrati na sigurno i prihvatiti ružu samo od muškarca za kojeg smatraju da ima smisla boriti se. Zbog takve taktike Karlo će doživjeti neočekivano odbijanje.

- Uvijek slušam svoju intuiciju i nikada me ne laže. Sada sam je poslušala i napravila ono što je trebalo - objasnila je jedna od djevojaka, a potom mu poručila:

- Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati već sam dobila ružu, pa tvoju neću prihvatiti.

Takav rasplet iznenadio je i samog Karla, koji nije skrivao svoje reakcije:

- Iskreno, iznenadila me, ali nisam mogao reći da nisam očekivao nešto ovako jer se više zainteresirala za Petra. Međutim, nisam znao da mi je potpuno zatvorila vrata", komentirat će rukometaš.