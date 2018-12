Dramatična snimka: Afričkoj misici se zapalila kosa na bini

Afričkoj misici Dorcas Kasinde (24) se zapalila perika u trenutku kad je preuzimala titulu Miss Afrike od prošlogodišnje pobjednice. Dramatične snimke preplavile su internet, a zbunjenim gledateljima nije jasno kako se to moglo dogoditi.

Kamere su snimile Casindinu sreću u trenutku kad je preuzela krunu i horor nekoliko sekundi poslije kad joj se kosa zapalila. Iz produkcijskog tima su pohrlili pomoći neutješnoj misici kojoj je ovo zasigurno pokvarilo dirljivi trenutak preuzimanja lente.

Strani mediji prenose da se misica brzo oporavila od šoka i da se nije ozlijedila. I sama Dorcas je objavila video na društvenim mrežama kako bi javila svojim obožavateljima da je dobro.

Africa, meet your new #MissAfrica2018Calabar queen: Dorcas Kasinde from Congo! pic.twitter.com/o3UTJfHo6M