Drami nema kraja: Sin starlete Katie Price još je na intenzivnoj

Znam da je to užasna stvar za reći, no nadam se da će umrijeti prije mene jer se neće moći snaći bez mene. Ostala djeca bi bila tužna da umrem, jasno, no on ne bi shvaćao zašto se ne vraćam, rekla je nedavno

<p>Starleta <strong>Katie Price</strong> (42) obavijestila je svoje pratitelje kako je njezin sin <strong>Harvey</strong> (18) još uvijek na intenzivnoj njezi. Ovo je drugi put u samo dva tjedna da su ga morali hitno prevesti u bolnicu. U nedjelju poslijepodne temperatura mu je dostigla 42 stupnja i bio je u opasnosti od zatajenja organa. Harvey ima brojne zdravstvene probleme pa ga je ovo stanje 'slomilo'. Katie se osjeća loše, tvrdi. </p><p>U utorak navečer rekla je kako je njegovo stanje komplicirano, ali da je on borac pa se nada najboljem ishodu. Podijelila je fotografiju na kojoj su zajedno pozirali i u opisu pojasnila njegovo zdravlje. </p><p>- Pozdrav svima, hvala vam još jednom na svim vašim porukama, puno mi znače. Otišla sam iz bolnice popodne i mogu vam potvrditi da je Harvey još uvijek na intenzivnoj njezi, a zdravstveno stanje je i dalje teško. Volim ga jako, on je vrlo hrabar i borac je - zaključila je njegova majka. </p><p>U bolnici je završio svega nekoliko dana nakon što je njegova majka 'ispalila' skandaloznu izjavu. Oni koji je prate znaju da je spremna svašta reći, ali vjerojatno nisu očekivali da joj djeca nisu na prvom mjestu. Njezin sin Harvey boluje od rijetkog genetskog poremećaja poznatog kao sindrom Prader-Willi, od autizma i od ADHD-a te je slijep.</p><p>Katie je priznala kako su je liječnici nedavno upozorili na to da Harvey mora smršavjeti jer mu prijeti srčani udar, a onda je zatim izjavila: </p><p>- Znam da je to užasna stvar za reći, no nadam se da će umrijeti prije mene jer se neće moći snaći bez mene. Ostala djeca bi bila tužna da umrem, jasno, no on ne bi shvaćao zašto se ne vraćam - poručila je, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/katie-price-hopes-harvey-dies-22299339">Mirror</a>.</p><p>Svojedobno je rekla i kako bi pobacila da je znala za invaliditet sina tijekom trudnoće, ali je kasnije promijenila mišljenje.</p>