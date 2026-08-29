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Dražen Čuček za 24sata: 'Luksuz mi je živjeti bez drame'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 8 min
Dražen Čuček za 24sata: 'Luksuz mi je živjeti bez drame'
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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S glumcem Draženom Čučekom pretresli smo sve - od uloge u ‘Francekovoj teti’ i hodanja u štiklama, preko dolaska u ‘Kumove’, do njegove kćeri Lene i svega onoga što ga veseli

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Od Armanda do Hitlera, a sad i muškarca u štiklama, Dražen Čuček tijekom karijere utjelovio je niz različitih i upečatljivih likova. Ne boji se transformacija, neobičnih uloga ni toga da pred publikom izgleda drukčije nego privatno, a upravo ga je ta glumačka razigranost pratila kroz brojne kazališne, televizijske i filmske projekte.

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