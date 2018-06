Dražen Turina Šajeta danas odlazi u Okružni zatvor Rijeka

Oko 15 sati Dražen Turina Šajeta (46) proći će kroz vrata Okružnog zatvora Rijeka. Pjevač će koncertom za zatvorenike obilježiti današnji Svjetski dan glazbe.

- To je prvi put da će u Via Romi, kako u narodu zovu taj zatvor, biti neki koncert, dosad je bilo samo nekoliko kazališnih predstava. Velika mi je to čast. Svirat ćemo u hodniku u kojem se inače drže mise - rekao je Šajeta.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mjere osiguranja bit će maksimalne, Šajeta i bend dobili su i dopuštenje od ministarstva. Uvjet ime je jedino bio da nema nikakvog snimanja, bilo tonskog, bilo video, te fotografiranja. Svirat će u strogo kontroliranim uvjetima.

- Bit ćemo samo na nadzornim kamerama - dodao je Šajeta. Repertoar će trajati oko 60 minuta, bit će satkan od njegovih najvećih hitova uz jedan prigodan dodatak.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Došli smo na ideju da sviramo 'Košulja plava' od Novih fosila. Ovo im nije prvi put da humanitarno sviraju na Svjetski dan glazbe. Imali su koncert na vrhu Učke. I to je bio koncert koji je počeo s izlaskom sunca, pa je 35 planinara, koji su došli, morali krenuti gore već u tri ujutro. Svirali smo i u azilu za napuštene pse - rekao je Šajeta.