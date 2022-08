Dražen Zečić je postao djed, njegova kći je rodila dječaka

Pjevač Dražen Zečić (55) dobio je prvo unuče, potvrdio nam je izvor blizak obitelji. Njegova je kći Mija danas rodila dječaka u splitskom KBC-u.

Kako doznajemo, dječak je došao na svijet oko 12:30 te je težak 4780 grama.

U lipnju nam je Dražen ispričao kako jedva čeka kraj srpnja, kad će mu se roditi prvi unuk. Dodao je da mu mladi roditelji još nisu rekli kako će ga nazvati.

Lani u ovo doba, u ekskluzivnom intervjuu za 24sata, najavio nam je da udaje kćer te da jedva čeka postati djed.

- Što ima ljepšeg od toga? Smiješno mi je kako neki ljudi reagiraju: 'Aaau, sad ćeš biti djed', kao da je to nešto loše. Čemu težimo u životu? Iščekujem vesele vijesti što prije, želim to doživjeti. Uvijek sam govorio kako jedva čekam da mi se djeca počnu udavati, ženiti, i sad se to događa. Jednako tako želim biti i djed - govorio je tad.

