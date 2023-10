Droga i tablete gotovo ga ubile, kao malog ga je tukao domar, a bivšu suprugu je dva puta ženio

'Negdje, duboko u meni, nalazi se normalna osoba. Samo, ta osoba se ne može naći.' Marshall Bruce Mathers III, poznatiji kao Eminem, govorio je o brojnim problemima s kojima se suočavao u pjesmama i izjavama. Glazbenik, reper, producent i otac danas slavi 51. rođendan, a na glazbenoj sceni nalazi se više od 30 godina.

Većinu djetinjstva proveo je u Detroitu, Michiganu. Ojačale su ga vršnjačke šake i stalno zlostavljanje koje je trpio. Zlostavljao ga je i domar Bailey zbog kojeg je majka Debbie tužila školu 1982. Eminem je neslavnom domaru posvetio pjesmu 'Brain Damage', a ovaj ga tužio jer mu je ona, kako je objasnio, narušila ugledu.

Foto: Anthony Harvey/Press Association/PIXSELL

Problemi s ovisnošću

MC Double M bilo je njegovo umjetničko ime 1988. kada je krenuo u glazbene vode. U prvih deset godina promijenio je nekoliko grupa, a sve je kulminiralo 1999. kada je izdao samostalni album 'The Slim Shady LP'. Osnovao je vlastitu izdavačku tvrtku Shady Records, koja je proslavila mnoge repere, uključujući i 50 Centa.

Ovisnost o lijekovima uzela je svoj danak. Kako je otkrio, slava ga je udarila kao ciglu. Partijao je, konzumirao alkohol i razne droge, nosio napunjeno oružje sa sobom, tukao se i bio nekoliko puta na sudu. Uzimao je po trideset Vicodina dnevno, bio je jednom blizu smrti.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Glazbenika je na glumačkoj sceni proslavio film '8 Milja'. Ipak, nesanica i radno vrijeme od 16 sati 'navukli' su ga na tablete Ambien.

- Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu, gutao tablete i plakao. Trebale su mi tablete u tijelu kako bih se osjećao normalno, ali mi je bilo samo još gore. Bio je to začarani krug - ispričao je Eminem svojedobno. Predozirao se lijekovima 2007., kada je gotovo i umro.

Borba s ovisnošću natjerala ga je da se brine o sebi. Trčao je svaki dan 27 kilometara, brojao kalorije i došao na težinu od 67 kilograma.

- Bio sam kao hrčak, stalno sam trčao, sve dok se nisam ozlijedio. Tek tad sam počeo paziti i postao sam umjeren u vježbanju - rekao je jednom prilikom Eminem.

Privatni život

Eminem je godinama bio u lošim odnosima s majkom Debbie. Ona ga je tužila zbog pjesme 'My Name Is' i uvreda koje joj je uputio. Jednako gnjevan bio je i prema bivšoj supruzi Kim Scott s kojom je bio u braku od 1999. do 2001. godine. Oni su zapravo bili u vezi gotovo 10 godina, a 1995. na Božić su dobili kćer Hailie Jade.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Eminem je bivšoj supruzi posvetio pjesmu 'Kim' u kojoj na brutalan način opisuje ubijanje žene. Nakon što su proveli pet godina razdvojeni, vjenčali su se opet 2006., ali taj brak je trajao svega pet mjeseci. Eminem je posvojio i Alainu Marie Scott, kćer od njegove šogorice koja je imala problema s drogom te Stevie Laine Scott kojeg je Kim rodila u vezi s drugim muškarcem 2002.

Glazbeni opus i drama 'Kamikaze'

Eminemov kabinet je prepun priznanja i nagrada. U karijeri je prodao više od 220 milijuna ploča što ga čini jednim od najuspješnijih glazbenika svih vremena. Na YouTubeu njegovi su videi prešli 10 milijardi pregleda. Teško je izdvojiti pjesme koje su ga proslavile, albumi 'Recovery', 'The Eminem Show', 'Relapse' samo su neki od najprodavanijih. Osvojio je i 15 Grammyja.

Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

'Slim Shady' je posljednjih godina u čestoj svađi s ostalim reperima. Album 'Kamikaze' iznenada je objavio 2018., a na njemu je prozvao i izvrijeđao mnoge repere. Jedan od njih je bio Machine Gun Kelly koji je snimio vlastitu pjesmu na prozivke.

Eminem je u pjesmi izvrijeđao Kellyja jer je ovaj još 2012. godine na Twitteru napisao kako je Eminemova kćerka Hailie Jade Scott 'je**no zgodna'. Tada je imala samo 17 godina i Eminemu je to zasmetalo. Nakon pjesme i prvog Kellyjevog disstracka 'Rap Devil', Eminem je opet uzvratio disstrackom 'Killshot'. Izvrijeđao je mladog repera i nazvao ga fejkerom, a onda se narugao i njegovoj frizuri. I tu je, nakon još malo drame i javnog prozivanja, sve stalo. No, njih dvojica od ove svađe više se uopće ne podnose.