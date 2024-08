Droga i zlostavljanje u obitelji Carey: 'Sestra mi je nudila koku i htjela me drogirati i podvoditi'

Popularna pjevačica Mariah Carey (55) objavila je u ponedjeljak kako je u istom danu ostala bez majke Patricije (87) i sestre Alison (63). 'Srce mi je slomljeno jer sam proteklog vikenda izgubila majku. Nažalost, tragičnim spletom događaja, i moja sestra je izgubila život istog dana', poručila je Carey. Uzroci smrti još nisu otkriveni.

Mariah godinama nije bila u dobrim odnosima s članovima svoje obitelji, no iz njezinog priopćenja može se iščitati kako je ipak bila s majkom u njezinim posljednjim trenucima.

Tko je bila majka Mariah Carey?

Patricia je bila operna pjevačica iz New Yorka, a Mariah je od nje naslijedila svoje impresivne vokalne sposobnosti te je često hvalila majku da ju je upoznala s glazbom. No, njihov je odnos bio kompliciran. Majka i otac razveli su se kada je Mariah imala tri godine, a on je preminuo 2002. godine.

Foto: PROFIMEDIA

U svojim memoarima iz 2020. je Mariah napisala da je između nje i njene majke vladalo rivalstvo i profesionalna ljubomora 'koja dođe s uspjehom'.

- No kada je ljubomorna osoba tvoja majka, i to shvatiš u vrlo osjetljivoj dobi, to je posebno bolno - napisala je u memoarima. No, ujedno je pričala i o dubokoj ljubavi koju je osjećala prema njoj, a napisala joj je i posvetu: 'Za Pat, moju majku koja je, bez obzira na sve, vjerujem, radila najbolje što je mogla. Voljet ću te najbolje što mogu, zauvijek'.

U istim memoarima Mariah je pisala i o svojoj sestri Alison, koja je preminula, te o bratu Morganu. Ni s njima nije bila u najboljim odnosima.

Mariah o sestri Alison: 'Htjela me podvoditi, nudila mi kokain'

- Bilo je emocionalno i fizički sigurnije da nemam s njima nikakav kontakt - pisala je. I Alison i Morgan su je tužili zbog navoda iz memoara.

Alison Carey opens her heart up about her famous Sister singer Mariah Carey whom have not spoken for over five years. | Foto: Jae Donnelly/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Kako navodi Forbes, Mariah je pisala kako ju je Alison zlostavljala kada je bila dijete, polijevala je kipućom vodom, davala Valium kako bi je drogirala i podvodila te nudila kokain.

- Duboko je ranjena, ali i najbriljantnija i slomljena osoba koju znam - navela je za sestru. Alison ju je zbog tih navoda tužila i tražila 1,25 milijuna dolara za emocionalnu bol.

Foto: Screenshot

Brat Mariah Carey također je tužio

I brat Morgan je zbog navoda u memoarima odveo sestru na sud. Ona je u knjizi tvrdila kako se Morgan tukao s roditeljima te da je u jednom navratu gurnuo majku tako jako u zid da se onesvijestila.

Također, tvrdila je i da je dilao drogu kad je bio mlađi. Morgan je sve to porekao te tužio sestru zbog klevete. Tužba je i dalje u procesu, navodi Today.