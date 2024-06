Dua Lipa se javila fanovima nakon koncerta u Puli: 'Kakva noć u najljepšem okruženju....'

Britanska pjevačica Dua Lipa (28) oglasila se nakon koncerta u pulskoj Areni koji je održala u nedjelju.

- Pula! Kakva noć u naljepšem okruženju. Zahvalna sam što radim ono što volim i što to radim s vama - napisala je na Instagramu.

U Puli je nastupala u sklopu europske turneje na kojoj promovira novi album 'Radical Optimism'. S novog je albuma pred hrvatskom publikom izvela hitove 'Illusion' i 'Houdini', a otpjevala je i svoje starije hitove, među njima i 'Levitating' i 'One Kiss'.

Dua je svoju europsku turneju započela u Berlinu u srijedu, a sljedeći nastup imat će u Nimesu u Francuskoj.

