Dua Lipa zabavljala je fanove u Puli sat i pol, pričala hrvatski pa poručila: 'Volim ovakva mjesta'

Dobra večer, Pula, pozdravila je globalna pop ikona Dua Lipa svoju publiku u nedjelju navečer na rasprodanom koncertu u Areni Pula. Koliko joj je značio nastup u Lijepoj našoj govori i činjenica da je naučila poneku riječ hrvatskog jezika, a atmosferu dovela do usijanja.

Show je otvorila hitom 'Training Season', a potom nizala i druge uspješnice. Fanovi su tako uživo čuli pjesme 'One kiss', 'Illusion', 'Break my heart', 'Levitating' i još 10-ak drugih.

Koncert je započela u 21.30, sat i pol nakon planiranog, a hrvatsku publiku zabavljala je do 23 sata. Dua je na turneji kojom promovira album 'Radical Optimism', koji je izišao 3. svibnja, a započela ju je u Berlinu.

- Volim biti na mjestima, kao što je ovo danas. A mislim da ovu pjesmu nikad neću prestati pjevati. Ako znate, pjevajte sa mnom - rekla je Dua s pulske pozornice i zapjevala svoj prvi globalni hit 'Be the one'.

Publika je već na prvim taktovima izvadila tisuće mobitela u zrak kako bi zauvijek zabilježili gostovanje svjetske zvijezde u svojoj zemlji. Pjevali su s njom uglas, skandirali joj, aplaudirali, a pjevačica im je uzvratila showom s vrhunskom produkcijom, plesačima, scenskim efektima...

- Ajmo, ljudi - uzvinula je Dua u jednom trenutku, što je Hrvate posebno razveselilo.

Cijena ulaznica od 79 eura naviše nije zaustavila brojne obožavatelje iz Hrvatske i Europe da propuste pulski show, a spektakl je zatvorila s pjesmom 'Houdini' te se bacila na koljena.

- Pula, hvala vam puno. Volim vas - poručila je publici u Istri.

Mjere organizatora koncerta u Areni bile su vrlo rigorozne i posjetiteljima je bilo dopušteno u Arenu unijeti tek manju prozirnu torbu ili ruksak ili torbu za pelene ako je posjetitelj u pratnji djeteta za koje se nosi torba.

Inače, uz Dua Lipu, pulska Arena ove će sezone ugostiti i druga velika glazbena imena poput Avril Lavigne, Simple Minds, Lennyja Kravitza, Duran Duran, Jasona Derula i Andree Bocellija.