Dubioza kolektiv ima novi hit: 'Bolje snimati moderne TikTok spotove, nego ići na botoks'

Pjesma vrlo znakovitog naziva 'Bubrezi' koja najavljuje novi album Dubioze kolektiv nastala je kao nuspojava pretjeranog konzumiranja društvenih mreža u protekle dvije godine. Pandemija je na svima ostavila traga, a bespuća interneta su ispočetka djelovala kao utješni bijeg od surove realnosti.

Dubioza kolektiv uvijek je u toku društvenih događanja pa pjesma „Bubrezi“ govori o toksičnosti koja stoji iza pažljivo programiranih algoritama koji imaju zadatak da nas što duže zadrže na mreži i da usput klikamo na različite marketinške ponude.

- Naše postojanje je u jednom periodu bilo u suženoj svijesti konzumiranja mreža uz kratke pauze da pojedemo ono što smo kliknuli i da nam neki od kurirskih dostavnih servisa to isporuči na vrata. Osim pritiska koji algoritmi prave na konzumenta, postoji i pritisak na kreatore sadržaja i tu je mehanizam još agresivniji i brutalniji. Ukoliko ne ubacuješ dovoljno sadržaja u vječito gladna usta algoritma - sve što si do tada napravio postaje nevažno i toneš u anonimnost na dno feeda gdje te niko više ne vidi. To primorava ljude da u očaju rade sve luđe i ekstremnije stvari ne bili dobili taj nesretni view ili like, a to je opasna zona i za kreatora i za konzumenta sadržaja - objašnjavaju iz benda.

Ako ste ovisni o internetu i socijalnim mrežama, "Bubrezi" imaju jako terapijsko djelovanje, kažu. Našalili su se da nakon što preslušate njihovu pjesmu 2000 puta, vaš problem će jednostavno nestati. Jer kako kaže stara narodna: klin se klinom izbija.

- Spot za pjesmu "Bubrezi" napravili smo u vertikalnom formatu jer smo htjeli da, intenzivnim korištenjem TikTok-a i Instagrama, foliramo da pripadamo mladoj generaciji, bez obzira što nam godišta na osobnim iskaznicama govore drugačije. Bolje snimati moderne TikTok spotove, nego ići na plastične operacije ili botoks - rekli su iz benda.

