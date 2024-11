Duboki dekolte i križ princeze Diane: Kim Kardashian na meti kritika zbog ove kombinacije...

Reality zvijezda Kim Kardashian (44) proteklog je vikenda u Los Angelesu sve bacila u drugi plan. Na zvjezdanom događanju 'LACMA Art And Film Gala' pojavila se u bijeloj haljini koju je krasila upečatljiva ogrlica s križem princeze Diane.

Foto: Mario Anzuoni

Majka prinčeva Williama i Harryja nosila ju je na dobrotvornoj svečanosti davne 1987. Križ je tad bio u vlasništvu princezina prijatelja, Naima Attallaha, koji joj je posuđivao ovaj efektan komad nakita.

Foto: Mario Anzuoni

Stavljen je na aukciju 2023. godine i prodan Kim Kardashian za gotovo 200 tisuća dolara.

Pa iako je za njega iskeširala puno novca, čini se kako fanovi nisu time baš oduševljeni te su njezinu kombinaciju na društvenim mrežama nazvali 'vulgarnom'.

'Znači usudila se taj križ iskombinirati uz ovu haljinu! Needucirana, narcisoidna osoba bez mozga', 'Može li izgledati ljigavije? Umjetna je od glave do pete!', 'Savršen primjer elegancije protiv kiča', 'Diana je to bolje iskombinirala. Zna li Kim to napravit?', samo su neki od brojnih komentara na mrežama.

Kardashianka je nedavno iznenadila i maskom za Noć vještica. Na jednu noć postala je albino aligator, a njezina sestra Kourtney Kardashian sa suprugom Travisom Bakerom utjelovila je bračni par iz obitelji Addams.

Foto: Screenshot Instagram