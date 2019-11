Dubravko Merlić: Pamte me kao lika iz ‘Spikom na spiku’

Dokumentarni serijal 'Opstanak' od sedam epizoda u ponedjeljak počinje na HRT-u. Glavna ideja autorskog tima bila je uzeti svjedočenja ljudi kojih se ti problemi tiču, a tek povremeno se pojavljuju i eksperti.

Scenaristi Stjepan Šterc, Željko Matić i Dubravko Merlić obišli su zanemarene dijelove Hrvatske, bivša okupirana područja koja su i danas u lošem stanju. Razgovarali su i s ljudima koji su se odselili u Irsku, Njemačku...

- Ljudi objašnjavaju zašto su otišli, što je bilo tijekom rata, poslije rata, kako im je danas u Irskoj, Njemačkoj. Bilo je knedle u grlu gledajući te odlične mlade ljude koji su otišli. Uz njih puno je i onih srednjih godina koji su poveli obitelji jer ovdje nisu mogli izdržati – rekao nam je Dubravko Merlić.

Dodaje da je u razgovoru s njima žalio što su otišli, ali mu je istodobno bilo drago vidjeti da su tamo našli ono što su tražili. Većina ljudi s kojima je ekipa razgovarala govori da misle ostati dulje vrijeme, možda i stalno. Problem je, smatra Merlić, to što se možda uopće ne misle vratiti. I taj problem opet se, kaže, vraća u naše dvorište, u Hrvatsku pa se, smatra, nešto mora napraviti i za ove koji su ostali i za one koji su otišli. U ponedjeljak, u najudarnijem terminu, cijela obitelj Merlić okupit će se pred televizorom.

- Imat ćemo obiteljsko gledanje. I naš sin Matej radio je na projektu kao izvršni producent i autor glazbe. Očito još ne uspijevamo maknuti posao iz kuće. Željka, Marta i Maja prate što radimo, gledaju trailere, raspituju se, ali nitko nije pogledao cijelu epizodu. Prvu ćemo svakako gledati zajedno, a onda ćemo Matej i ja čuti prave komentare. One najžešće - kaže.

Mnogo je projekata koje je radio sa suprugom Željkom Ogrestom, ali u ovom je, kaže, nema. Željka i dalje radi svoj talk show 'Homo sapiens' na 2. programu Hrvatskog radija, ali sprema i neke nove projekte. Prije 16 godina oboje su bili na HRT-u, a njihov odlazak tad je bio top vijest. Nitko nije mogao povjerovati da takav dvojac doista odlazi. I to u neizvjesno.

- To je bila naša odluka. Dosta hrabro, ali bili smo svjesni da moramo nešto promijeniti ako želimo biti sretni u poslu. Već smo bili u ozbiljnijim godinama, ali smo procijenili da možemo to realizirati. Naša se odluka pokazala dobrom jer smo, uza sve probleme na koje smo nailazili, zadovoljni što smo to napravili. Sačuvali smo svoj mir, borimo se sami za sebe i našli smo svoje mjesto na televizijskom tržištu - priča Merlić.

Nije im bilo teško prilagoditi se novim vremenima u kojima su vanjske produkcije kao što je njihova 'Castor Multimedia' od iznimne važnosti za svaku televiziju. Nikad nije pomislio “što mi je to trebalo”, ali ponekad pomisli “kako je lijepo kad znaš što ćeš sljedeće raditi, kad ti sjedne plaćica svaki mjesec”. Takva su razmišljanja, ističe, toliko rijetka da su zanemariva.

Iako ga gledatelji itekako pamte još iz 90-ih, slava mu nikad nije udarila u glavu. Nezamislivo mu je bilo, i tad i danas, hodati ulicom i nosom parati oblake.

- Ni Željka ni ja nikad to nismo radili niti mislimo da trebamo. Ne razlikujemo se ni po čemu od drugih ljudi koji imaju jako puno posla. Naš samo uključuje puno javnosti, što je dvosjekli mač. Jer kad je dobro, ljudi kažu ‘projekt ti je odličan’, ali kad ne uspiješ, dobiješ po nosu. Kad shvatiš da si stalno na procjeni, postane ti puno bitnije kako radiš od onog što misliš o sebi i svom tobožnjem zvjezdanom statusu - kaže Merlić.

Dodaje da je kod nas nemoguće biti zvijezda jer je malo tržište, a tko god to pomisli, brzo i propadne. Ipak, neosporno je da je baš on 90-ih imao prvi zvjezdani informativni projekt – “Slikom na sliku”. Jedina je to informativna emisija prema kojoj su Boris Svrtan i Dražen Kühn napravili kazališnu predstavu, o kojoj se i danas priča. Merlića nisu zvali da ga o tome obavijeste. Napravili su predstavu i pozvali ga na premijeru.

- Jako je to bilo simpatično, komad sam doživio kao veliko priznanje projektu. Neki dan me je poznanik koji je došao iz Amerike pozdravio onako kako se u predstavi razvuklo ‘Gospodine Meeerliću’. Po tome sam shvatio da je taj DVD došao i do Amerike. Kao voditelj ‘Slikom na sliku’ postao sam i dramski lik u ‘Spikom na spiku’ - smije se Merlić.

