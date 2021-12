U posljednjem ovogodišnjem izdanju "Milijunaša" troje natjecatelja "grijalo" je stolac nasuprot raspoloženu Tariku. Emisiju je 10. pitanjem za prelazak drugoga praga otvorio 31-godišnji Dugoraćanin Frane koji je pak odustao na onomu za 125.000 kuna. Najuspješnija, Dubrovčanka Katarina, nije htjela preuzeti rizik na pitanju za četvrt milijuna kuna, dok Lucian iz Donjeg Dolca, sa zasad osvojenih 4000 kuna, u daljnji pohod kreće idućega četvrtka, prenosi HRT.

Frane Lukin, programer s višegodišnjom zagrebačkom adresom, prošloga je tjedna iskoristio pomoć svih džokera, no večeras je uspješno krenuo i osvojio je 32.000 kuna rekavši da je Michael Collins prema NASA-inu zapisniku iz 1969. godine "spoznao samoću kakvu nije iskusio nitko još od Adama". U ponudi odgovora, uz spomenuta Collinsa, bili su i John Glenn, Neil Armstrong te Buzz Aldrin.

Frane je potom bez poteškoća odgovorio i na sljedeće pitanje za dvostruko viši iznos, ustvrdivši kako se građevina koju je arhitekt Frank Gehry izvorno nazvao "Ginger i Fred" nalazi u Pragu (a ne u Budimpešti, Beču ili Varšavi).

Mjesto je naposljetku prepustio najuspješnijoj natjecateljici u igri "Najbrži prst" odustajanjem na pitanju za 125.000 kuna. Nije, naime, znao leži li antipod Kine na zemaljskoj kugli u Kanadi, Argentini, Australiji ili u DR Kongu. Nakon odustajanja naglasio je kako bi riječ mogla biti o Kanadi no kopneni antipodi Kini podrazumijevaju neka područja Argentine i Čilea stoga je Argentina odgovor koji bi Frani osigurao nastavak natjecanja.

Sljedeća natjecateljica, Dubrovčanka Katarina Fiorović Žuro, pomoć znalaca zatražila je već na pitanju za 2000 kuna. Je li Divan život, Život sa stricem, Drvo života ili Život je lijep film kojemu je inovativna primjena pjene za gašenje požara pri stvaranju umjetnog snijega donijela "tehničkog Oscara", priupitala je odabranog Brunu Roberta, a zahvaljujući njegovu odgovoru Divan život, 44-godišnjoj novinarki slijedilo je otvaranje idućega pitanja.

Na njemu je iskorištenim džokerom "pola-pola" ponovno došla do točna odgovora – novine The New York Times, u povodu seljenja na novu lokaciju 31. prosinca 1904. godine organizirale su veliki doček Nove godine. U suženu izboru našle su se i one The Guardian, a iz ponude odgovora izostale su novine The Washington Post te The Wall Street Journal.

Posljednjega džokera,"zovi", upotrijebila je ne bi li saznala što će okusni pupoljci detektirati prilikom degustacije churrosa? Slatko, slano, kiselo ili pak gorko? Prihvaćanjem odgovora džokera kako će okusni pupoljci prepoznati slatki okus churrosa, deserta s aromom cimeta poznata i pod nazivom španjolski uštipci, osvojila je 8000 kuna.

Na koraku do drugoga praga intuitivno je pogodila kako je 4. travnja 1984. godine datum koji je "sitnim, nespretnim slovima" upisan u bilježnicu Winstona Smitha. Uz njega, ponuđeni datumi ubrajali su i 2. travnja 1982., 3. travnja 1983. te 5. travnja 1985. godine. Inače, Winston Smith protagonist je distopijskog romana 1984. slavnoga Georgea Orwella.

Iznos od 32.000 kuna donio joj je otok Madagaskar. Nije dvojila kako upravo njega zbog ekoloških posebnosti biolozi često nazivaju "osmim kontinentom". Opcionalni su bili i otoci Nova Gvineja, Borneo te Hispaniola.

Ne libeći se odgovarati ni za 64.000 kuna, koje je naposljetku i osvojila, rekla je da instrumentom kvantitativnog popuštanja (a ne kvantitativnog nošenja, stezanja ili vođenja) središnja banka potiče ekonomsku aktivnost kupovinom vrijednosnih papira.

Preuzela je rizik i na 12. pitanju popularna game-showa. Prilikom stupanja na vlast veliki mogul Šah Džahan naručio je impozantno Paunovo prijestolje, a sedam godina poslije na njega je i sjeo. Glasio je tako njezin konačan i točan odgovor kojim je ujedno eliminirala Timura Lenka, Mehmeda II. i Haruna ar-Rašida.

Nije znala koji je slikarski velikan više od 400 puta portretirao Jacqueline Roque pa je stoga priliku sljedećem igraču dala odustajanjem na pitanju za četvrt milijuna kuna. Misao ju je "vukla" ka Edgaru Degasu no Jacqueline Roque bila je najpoznatija kao muza i druga supruga španjolskog slikara, suosnivača kubizma te jednog od najpoznatijih umjetnika 20. stoljeća, Pabla Picassa, s kojim je bila u braku do njegove smrti. Ponuđena imena slavnih umjetnika činila su i ona Amedea Modiglianija te Henrija Matissea.

Posljednji večerašnji natjecatelj, Lucian Šošić iz Donjeg Dolca, zasad je odgovorio na sedam pitanja. Magistar hrvatskog i engleskog jezika po struci u prvu novogodišnju emisiju "Milijunaša" ući će sa sva tri raspoloživa džokera.