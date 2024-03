Duga povijest nasilja: P. Diddy se tukao, nosio oružje, a onda su se zaredale teške optužbe...

Pjevačica Cassandra Ventura tužila je Seana Combsa pred saveznim sudom na Manhattanu sredinom studenog prošle godine, optužujući ga da ju je podvrgao fizičkom zlostavljanju, seksualnom ropstvu i silovanju tijekom 10-godišnje profesionalne i romantične veze. Njega je, među ostalim, optužila da ju je prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama koje je unajmio, a gledao je i snimao te susrete.

POGLEDAJTE VIDEO: Pretresli dom P Diddyja

Pokretanje videa... 02:04 Savezni agenti upali su u dom Sean P Diddyja | Video: 24sata/REUTERS

Agenti Domovinske sigurnosti su jučer otvorili istragu protiv njega i pretražili njegove nekretnine u Los Angelesu i na području Miamija. Istragu vode savezni agenti iz New Yorka, gdje je bivša djevojka podnijela tužbu protiv Combsa na saveznom sudu u studenom optužujući ga za sudjelovanje u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Iako su to jedne od najgorih optužbi s kojima se reper i producent susreo, svakako nisu prve. Zadnjih par godina se P Diddy pokušava 'rebrendirati' pa se tako i nazvao 'Brother Love', no iza njega i dalje ostaje povijest nasilja koje datira još od ranih 90-ih, navodi Rolling Stone.

Tučnjave i oružje 1990-ih

Devet je ljudi umrlo, a 29 ozlijeđeno 1991. godine na koncertu u New Yorku koji je P Diddy promovirao. U dvoranu u City College je došlo oko 5000 ljudi, dok je kapacitet bio za nešto više od 2700. Nakon što su zaštitari prestali puštati ljude unutra, rulja je razbila vrata i stvorio se stampedo. Tadašnji gradonačelnik New Yorka u izvještaju je optužio Diddyja da je zaposlio neadekvatne zaštitare. Reper se na sudu nagodio s nekoliko obitelji čiji su članovi izgubili živote tada.

Četiri godine kasnije je reper upleten u pucnjavu, no on je sve to poricao. Zatim je 1998. godine, zajedno s još dvoje ljudi, napao je svog izdavača zbog scene u spotu u kojem se pojavio kao Isus Krist. On je htio da se ta scena izbaci i bio je bijesan kad ju je vidio. Zajedno s još dvojicom je izdavaču u ured i udario ga po glavi bocom šampanjca.

- Ispričao sam mu se. Razočarao sam sam sebe - rekao je tada reper, a za kaznu je morao ići na tečaj savladavanja bijesa.

Repera su 1999. godine uhitili posvađao se u klubu, troje ljudi je upucano. Combsa su uhitili i našli mu dva pištolja. Zatim je reper par godina bio 'miran', onda je 2013. izbio incident na MTV VMA tulumu. Svi upleteni kasnije su porekli da je izbila tučnjava. Godinu dana kasnije ponovno incident kada se Combs navodno potukao s Drakeom. Kako su mediji tada izvještavali, navodno su se glazbenici prvo posvađali, a zatim i potukli. Sve su, naravno, zanijekali.

- Ništa mu nisam napravio, Drake mi je prijatelj - rekao je Combs kasnije za jedan radio.

Svađao se s trenerom svog sina

Još tučnjave je uslijedilo - s trenerom njegova sina na UCLA-u se posvađao nakon treninga te ga navodno 'zgrabio' u njegovom uredu. Protiv njega nije tada podignuta optužnica.

Četiri godine kasnije, 2019., uslijedila je i prva optužba za zlostavljanje. Njegova bivša djevojka Gina Huynh rekla je blogerici Tashi K da ju je reper fizički zlostavljao tijekom petogodišnje veze.

- Mentalno me, emocionalno i fizički zlostavljao. Uspoređivao bi me s Cassie i govorio mi da sam ja loša, a ona dobra - govorila je tada te istaknula kako su svi u njegovom bliskom krugu ljudi znali za to, no nitko nije reagirao.

A prošle godine se pojavila i tužba Cassie Venture zbog koje Diddyju sada pretresaju nekretnine. Combs je već tada sve poricao i rekao kako ga Cassie pokušava ucijeniti i iz njega izvući 30 milijuna dolara. Pet dana nakon što su se nagodili, pojavile su se nove optužbe za slične zločine. Anonimna žena ga je tužila te navela da ju je reper 1991. godine drogirao, silovao i snimao.

- Nekoliko dana kasnije njezin prijatelj joj je rekao da je vidio 'snimku seksa' zajedno s još nekoliko ljudi - navodilo se u tužbi. Reperov odvjetnik odbacio je te optužbe i naveo kako se također radi o pokušaju izvlačenja novca.

Brojne tužbe za silovanje i seksualno nasilje

Ubrzo nakon te tužbe uslijedila je i treća tužba protiv repera, koja je također bila anonimna. Žena je u tužbi navela kako ju je reper, zajedno s još jednim kantautorom, silovao 1990. godine, kao i njezinu prijateljicu. Navodno je par dana kasnije reper došao i pred njezina vrata te je napao.

- Gušio ju je dok se nije onesvijestila. Tražio je i njezinu prijateljicu - stajalo je u tužbi.

Osvanula je uskoro i četvrta, još jedna anonimna, od žene koja je tvrdila da ju je Combs, zajedno s još nekoliko muškaraca, silovao dok je bila još srednjoškolka.

- Bilo je dosta. Već zadnjih par tjedana tiho pratim što se događa, ljudi pokušavaju uništiti moju ostavštinu i moju reputaciju. Ove mučne optužbe stižu od ljudi koji se žele brzo naplatiti. Da budem jasan - ništa od ovoga nisam napravio. Borit ću se za svoje ime, svoju obitelj i svoju istinu - rekao je tada Combs.

Zatim su krajem veljače došle nove optužbe na račun repera, i to od producenta s kojim je radio na albumu 'The Love Album'. On u tužbi tvrdi kako ga je Combs 'navodio na homoseksualnu vezu' te da mu je puštao eksplicitne snimke i govorio da je to sve 'normalno u glazbenoj industriji'. U tužbi je spomenut i Justin Combs, reperov sin, za kojeg se navodi da je dovodio maloljetnice na tulume te da im je davao drogu i snimao seks s njima.