'Dugo sam se skidala s lijekova pa se radije napijem i zaspim...'

Srpska pjevačica Rada Manojlović (34), koja redovito nastupa diljem Hrvatske, iskreno je progovorila o osobnim problemima za koje se nada da će ih s vremenom riješiti, pišu srpski mediji. Tako je u jednom periodu života koristila lijekove za smirenje.

Foto: Instagram

- Bilo je to 2015. Nisam došla do antidepresiva, ali mislim da nije lako onima koji moraju uzimati lijekove. Pila sam tablete za spavanje. Koristila sam ih na svoju ruku jer sam imala problema sa snom - rekla je pjevačica.

S lijekova se teško 'skinula', ali je ipak uspjela jer je mislila kako će postati ovisna o njima.

- Toliko dugo sam se skidala s lijekova da sam jednom prilikom samoj sebi rekla kako je bolje da se napijem i zaspim. I to ja koja ne pijem alkohol. Shvatila sam da je čak to bolje nego da se navikavam na neku vrstu droge. Zašto bih si napravila problem od problema - dodala je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rada osim glasa i zaraznih pjesama, 'puca' i na kartu vitkog tijela te je već počela razmišljati kako da što duže ostane mlada. Vidjela je kako pjevačica Madonna (61) nakon nastupa pije urin, jer kako je izjavila, zdravo je. Također, legne u kadu punu leda.

- Vidjela sam da su i sportaši konstantno u ledu, tako da je to vjerojatno nešto dobro za mišiće. Moram to proučiti. Što se tiče urina, i za to sam čitala da je dobro, samo ne znam ako bih išla u tolike krajnosti. Volim sebe i voljela bih živjeti sto godina, ali opet nisam oko toga sigurna - komentirala je.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Rada je ove godine zabavljala publiku u Zagrebu na Rujanfestu, a u domaćim medijima našla se i nakon nastupa na svadbi Tije Jurčić i Marija Mamića, sina Zdravka Mamića.

