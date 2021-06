Volim te zbog svega što jesi i što si bio i sve što ćeš tek postati. Tako sam ponosna na tebe - napisala je prije četiri godine Adriana Đurđević svojem suprugu, tada dečku Duji Ćaleti Caru (24). Šibenčanin je u to vrijeme nastupao u austrijskoj ligi, a Adriana, koja je često pratila njegove utakmice, znala je, ili pak naslutila, da je to tek njegov početak. Kad ubrzamo četiri godine naprijed, Duje je vice-prvak svijeta, ostvario je transfer od 19 milijuna eura u Marseille, a ovog ljeta bi lako mogao put Liverpoola ili nekog drugog europskog velikana... No krenimo redom.

Duje Ćaleta Car ponikao je u omladinskim pogonima Šibenika, već kao 16 godišnjak igrao je sa seniorima u 2. HNL, ali do nastupa u prvoj ligi nije došao... Zamijetili su ubrzo ovog stasitog stopera austrijski klubovi i prema Transfermarktu, još uvijek maloljetni Duje otišao je preko granice za 'siću' od 50.000 eura... Mnogi mladi nogometaši koji tako brzo 'pobjegnu' često se vraćaju podvijenog repa, no kod Duje to nije bio slučaj.

A osim u karijeri, krenulo mu je i u ljubavi. Na ljeto 2017. upoznao je pet godina stariju pravnicu Adrianu Đurđević, koja je ubrzo preselila kod njega u Salzburg i na neko vrijeme odlučila odgoditi svoju pravničku karijeru. Duji je, očito, njezina blizina prijala. Brzo je postao jedan od najboljih stopera lige, prešao je u RB Salzburg i izborio svoje mjesto u reprezentaciji za SP u Rusiji.

- Duje me je privukao atraktivnim fizičkim izgledom, ali me osvojila njegova 'jednostavnost, dobrota i pažljivost'. Iako se ne možemo usuglasiti oko toga tko je veći romantičar u vezi, najbitnije nam je što si 'odgovaramo po svemu' - rekla je svojedobno za Story.hr.

Prije utakmice s Argentinom, tamo mu se pridružila i Adriana.

- Konačno smo zajedno – napisala je Adriana. Nije trebalo dugo ni stranim medijima da primijete atraktivnu Dubrovkinju, koju su odmah prozvali jednom od najljepših WAG-sica prvenstva.

Broj Instagram pratitelja je rastao, a Adriana je dodatno 'potpalila' vatru fotografijom u toplesu. Na leđa je iscrtala kockice i broj koji Duje nosi u reprezentaciji.

- Mi smo tim jer poštujemo, vjerujemo i brinemo jedni o drugima - napisala je uz fotografiju koja je ubrzo obišla 'pola' planeta.

Ostala je Adriana i nakon Argentine u Rusiji, bodrila je svojeg dečka i zabavljala javnost kreativnim, ali i pomalo provokativnim krpicama.

Prvenstvo je završilo, krenuli su dočeci po gradovima, a mladi Duje u par godina od anonimca postao je jedan od heroja nacije.

Nakon osvojenog srebra i spektakularnog dočeka Vatrenih u Zagrebu, reprezentativci su se uputili svojim rodnim gradovima gdje su ih željno iščekivali prijatelji i obitelj. Imali su fešte u Karlovcu, Donjem Miholjcu, Varaždinu, Splitu i Zadru. Dok su nogometaši slavili, njihov suigrač Duje Ćaleta-Car najprije je sa svojom djevojkom, diplomiranom pravnicom Adrianom Đurđević otputovao u njezino rodno mjesto, a doček u Bilicama je pričekao nekoliko dana.

- Jako sam ponosna na njega, nemam drugih riječi – rekla je Adriana tad medijima.

A nakon fešte, došlo je vrijeme za neke bitne životne odluke. Duje je postao 'prevelik' za austrijsku ligu, pljuštale su ponude sa svih strana, a Duje i Adriana odlučili su Mozartov grad zamijeniti životom u Marseilleu, na francuskoj rivijeri. Francuzi su za njega iskeširali velikih 19 milijuna eura. Osim solidnih predstava u Ligue 1, mediji su s jednakom pažnjom pratili njegov odnos s Adrianom. Duje je često priređivao razna romantična iznenađenja za Adrianu, odlazili su na egzotična putovanja, a nije štedio ni na poklonima za svoju dragu.

- Bez obzira na to što dugo živimo zajedno, romantika se nije izgubila. Ne znamo ni mi kako, valjda oboje pazimo na sitnice koje drugoga čine sretnim. Ipak, mislim da sam ja mrvicu romantičnija. Žensko je ipak žensko – rekla je Adriana prije nekoliko godina za Story i dodala: - Kad nekoga voliš, voliš sve njegove vrline i mane. Mene jedino živcira što moram stalno gledati nogomet, dok je Duje rekao kako baš ne voli stalno fotkati Adrianu.

A dok je Duje zauzet obavezama, Adriana je jako aktivna kao influencerica na Instagramu. Privlači pažnju skupim odjevnim kombinacijama, a njezin ormar sigurno krije torbica, odjeće & obuće u vrijednosti od sigurno nekoliko stotina tisuća kuna. Lako se prilagodila na 'jet-set' lifestyle bogatih u Francuskoj. Na jednom eventu pozirala je s legendarnom Pamelom Anderson, a francuski mediji odmah su pisali kako je Dubrovkinja bila zvijezda večeri.

Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, YSL... Samo su neke od njezinih omiljenih modnih marki. A na skupe krpice navukla je i svojeg Duju te se par često potrudi modno uskladiti prije izlaska.

- Uvijek ga se treba čekati prije izlaska – objavila je Adriana svojedobno na Instagramu i tako nasmijala pratitelje.

Par se zaručio u ožujku ove godine, a ubrzo su otkrili i kako postaju roditelji.

Adriana je uz zajedničke fotografije nakon prosidbe napisala citat iz Biblije.

- Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.

Krajem svibnja par je izrekao sudbonosno "da" na tajnoj svadbi u Dubrovniku.

- Moje srce jest i zauvijek će biti tvoje – napisala je Adriana uz fotografiju s vjenčanja.

Život Duje i Adriane trenutačno izgleda kao bajka. Pred Dujom je sad prvo veliko natjecanje u kojem se od njega, nakon ozljede Lovrena, očekuje da preuzme ulogu jednog od vođa reprezentacije, a nakon toga, tko zna, možda i novi transfer. Interesa za njegove usluge ne nedostaje, a dobri nastupi mogu mu samo dodatno podignuti cijenu.