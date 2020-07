Duje Coce nakon požara: U čast bratu Vinku obnovit ću konobu

Bratu pokojnog legendarnog pjevača Vinka Coce požar je prošlog mjeseca 'pojeo' restoran. Teško je to podnio, ali želi ga renovirati zbog svoje cijele obitelji. Ne boli ga, kaže, nestanak novca, nego uspomena

<p>Konoba “Vilo moja” u vlasništvu <strong>Duje Coce</strong>, brata pokojnog pjevača <strong>Vinka</strong>, izgorjela je prije mjesec dana u požaru, a Duje Coce još je u nevjerici što se dogodilo.</p><p>Policijski izvidi su dovršeni i čeka se službeni zapisnik. Objekt je bio osiguran, ali više od financijskoga gubitka boli nestanak zajedničkih obiteljskih uspomena obitelji Coce. U strašnom požaru, kao nekakva simbolika, ostao je neoštećen samo Vinkov portret u kamenu.</p><p>- Bila je to konoba, ali više kao spomen-kuća, prepuna slika i portreta Vinka i mene, Klape Trogir, naših priznanja, zahvalnica iz Domovinskog rata, zajedničkih uspomena - rekao nam je još potreseni Duje, koji je u prvim danima nakon požara bio u teškom stanju:</p><p>- Spasila me moja obitelj, jedva sam živ ostao. I sada je bol velika, a prvih nekoliko dana bila je nepodnošljiva. Uložio sam svoju ušteđevinu u taj objekt i gradio ga kamen po kamen deset godina. Ali ne boli nestanak novca, nego uspomena...</p><p>Najveća mu je, kako kaže, muka što ne zna zašto bi mu to netko napravio.</p><p>- Stalno se pitam zašto? Nikad nikome nisam nešto loše napravio, nisam nikome dužan, uvijek sam pomagao svima kojima sam mogao, svuda, pa i u ratu, u kojem sam proveo pet godina. Ali obećao sam sebi, napravit ću još ljepši objekt. U požaru je nestalo puno toga, ali imam još zajedničkih fotografija Vinka i mene. A imam i tri unuka, dok je moj Duje upravo diplomirao za kuhara. Rekao sam mu, ti ćeš ovo naslijediti, ti ćeš se baviti time. I sjeti se koji put dida i barbe - ispričao nam je. </p><p> </p>