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Dunja Knebl za 24sata: 'I ja sam u Netflixovoj hit seriji 'Outer Banks', nije loše društvo...'

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 3 min
Dunja Knebl za 24sata: 'I ja sam u Netflixovoj hit seriji 'Outer Banks', nije loše društvo...'
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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U finalnoj sezoni popularne serije moći ćemo čuti pjesme Dunje Knebl & Kololira, ansambla Lado, Branka Galića i benda Daliborovo grmlje

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Netflixov globalni hit 'Outer Banks' stigao je do pete i posljednje sezone, a završetak pustolovine koja je od 2020. okupila milijune obožavatelja ima posebno zanimljivu poveznicu s Hrvatskom. I to ne samo zato što su neke od najupečatljivijih scena snimane na hrvatskoj obali.

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