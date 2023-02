Duo Buč Kesidi o nastupima u Zagrebu, ali i o Niki Turković: 'Ona nam je dobra prijateljica'

Grupa Buč Kesidi iz Srbije, u čijem su sastavu gitarist Luka Racić i bubnjar Zoran Zarubica nastupit će u Zagrebu na Šalati 27. svibnja. U intervjuu za Večernji list, dečki su otkrili što publika može očekivati, a bubnjar je i prokomentirao i navode o ljubavnoj vezi s pjevačicom Nikom Turković.

- Nakon pet koncerata u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti, dugo smo razmišljali kako da se vratimo u Zagreb u velikom stilu jer su ti koncerti učinili puno za nas, dali nam samopouzdanje i pokazali koliko lijepu vezu imamo sa zagrebačkom publikom. Htjeli smo da idući koncert ponovo bude na otvorenom, ali većih razmjera, i shvatili da je Šalata savršeno mjesto - rekli su.

Zagrebačkoj publici pripremili su nove pjesme, zanimljive goste, fancy gitare, konfete i vatromete te mnoga druga iznenađenja. Zagreb su izabrali jer, kako kažu, u njemu se osjećaju ugodno te su upoznali puno prijatelja.

- Zagreb nam je s godinama postao jedna od glavnih destinacija i što se tiče koncerata, ali i privatno, jer smo upoznali dosta prijatelja i suradnika. Kada god smo na putu, ne možemo odoljeti a da ne svratimo u Zagreb barem na dan-dva. U njemu se osjećamo komforno, svi nas dočekaju maksimalno gostoljubivo, uvijek se dobro provedemo i ostanemo dulje nego što smo planirali - kažu dečki.

Prisjetili su se kako je nastao bend 'Buč Kesidi'.

- Kada smo bili srednjoškolci, gotovo svatko u Pančevu s kim smo se družili ili koga smo znali svirao je u nekom sastavu. Tako smo i nas dvojica od srednje škole svirali u raznim sastavima sa svojim društvom, da bismo na kraju 2011. završili u istom bendu. Svirali smo obrade domaćih šlagera i rock'n'roll glazbe koje su bile zabavne i nama i publici i u jednom trenutku došli smo do ideje da počnemo pisati svoje pjesme - rekli su glazbenici te dodali da je ime benda došlo od filma 'Butch Cassidy and the Sundance Kid', na čijoj projekciji u Pančevu upoznali.

Već neko vrijeme šupka se da su Zoran i Nika u vezi, a detalje iz privatnih života, dečki drže za sebe.

- Nika Turković nam je dobra prijateljica, izdala je fenomenalan album "11" koji slušamo u automobilu već mjesec dana. Privatni život ne komentiramo, slušajte našu glazbu i vidimo se na Šalati - poručili su.

