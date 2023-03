Đuro o prijavi u 'Ljubav je na selu': Kći Ana je našla muža preko showa, a ja tražim ženu!

Rastavljen sam već dvadeset godina i dosta mi je samoće. To me motiviralo da se prijavim u "Ljubav je na selu". Teško je naći pravu ženu. Ispričao nam je to Đuro Osman (69), umirovljenik iz Šandrovca kraj Bjelovara, koji, nažalost, nije dobio dovoljan broj pisama i ispao je iz showa.

Foto: RTL

- Nisam se jako razočarao. Život je takav i gotovo. Dobio sam samo dva pisma, sretan sam i zbog toga što nekad i jedno pismo može biti ono pravo, ali ne u mom slučaju - kaže Đuro. Njegova kći Ana se prijavila 2013. u četvrtoj sezoni 'Ljubav je na selu' i osvojila srce farmera Saše Domitrovića iz Šandrovca, s kojim je danas u sretnom braku.

Foto: Privatni album

- Bila je na farmi kod Saše Domitrovića. Danas sretno žive zajedno i imaju svoju obitelj, troje djece. Njezina priča me potaknula da se i ja okušam - priznao je Đuro. Od početka showa očekivao je da će pronaći ženu koja bi živjela s njim i s kojom bi uživao, ali to se nije dogodilo. Đuro i dalje ne gubi nadu, a kaže kako i vjeruje u ljubav na prvi pogled.

- Vjerujem. Ljubav prema mojoj bivšoj supruzi, s kojom sam se i oženio, bila je na prvi pogled. Ne vjerujem u ove moderne ljubavi preko društvenih mreža, samo uživo - kaže Đuro.

Đurina žena iz snova bila bi srednje građe i njegovih godina, ona koja je spremna na kompromis i miran suživot. Dodaje i kako je došao u godine kad više nema vremena za romantiku. Đuro je cijeli život radio u građevini, a i danas još sa strane izrađuje drvene stolove i nadstrešnice za kuće.

Foto: RTL

- Za romantiku treba i novca i živaca. Ja sa svojih 70 godina nemam više vremena za to. Radim trenutačno na pilani, radim drvene kuće i s tim se zabavljam - otkrio je Đuro. Dok je bio u showu, rekao je da će se javiti damama koje su mu pisale, no priznao nam je da to ipak nije učinio.

Najčitaniji članci