Dušan Bućan nam otkrio: 'Stiže nam prinova u kuću, a Sara i ja smo odabrali ime za našu malu'

Sredinom studenoga je termin. Mislimo da smo spremni, ali čini mi se da će to biti kao i kad nešto radiš s državom, vjeruješ kako imaš sve, ali uvijek ti fali jedan papir, rekao nam je Dušan Bućan (48). On i supruga, bivša manekenka Sara Hdagha, dobro su skrivali njezinu trudnoću. Sad su "u fazi" kad je jako teško sakriti trudnoću.

Foto: Privatni album

- Bit će curica i zvat će se Zoa. Tako nam se zove i kobila, ali nije dobila ime po njoj, bez brige. Lijepo nam je to, označava život i oko njega smo se složili odmah. Svi imamo svakakve želje, za početak sad imamo samo da bude zdrava, a ona nek' svoje želje sama ostvaruje.

Obitelj je, logično, oduševljena. Gledali su oni i korak dalje, kad su čuli sretnu vijest odahnuli su i rekli: "Sad će se konačno smiriti".

Foto: Privatni album

- Tek sad ćemo pojačati tempo - ubacila se u razgovor Sara, pa Dušan nastavio:

- Ima neka audio snimka koja kaže: 'Kad kažu da sve obustaviš, pa ti, mili, sve pojačaj'. Tako ćemo i mi.

Drugi dio "Dnevnika velikog Perice" je snimio, u matičnom, zagrebačkom HNK ima još obaveza, kao i nekih drugih snimanja, a nedavno je osnovao i rock bend Svarog...

- Jedva čekam da završe ti poslovi, pa da se posvetim ženi i djetetu.

Foto: Privatni Album

Sara nam otkriva kako je trudnoća dobro prošla, bez mučnina i posebnih zahtjeva.

- Kiseli krastavci, salata i mandarine su me ulovili zadnjih mjesec dana. A Duškec ima medvjeđe živce, ne suprotstavlja se puno pa nam ide. Pomaže u svemu, doma, što god treba, kuhamo, zafrkavamo se i uživamo - rekla je Sara.

Sjajne fotografije iz mora snimili su ovoga ljeta na Visu.

- Bili smo tamo mjesec dana, ronili, plivali, lovili ribe. Mislim, Dušan je lovio, a ja sam bila kao njegova mala bova.

Kod kuće im je sve spremno, ali bez ružičastog.

Foto: Privatni album

- Sve je u afričkom stilu, pa ima konja, rogova, svijet je oko nje, da mala bude putnica odmalena. Mala Bućanka odmah će na konja - rekla je Sara pa se Dušan ubacio: "Kao dijete Huna prvo će naučiti jahati, a onda hodati".

Glumac ima i veliku želju.

- Oduvijek imam želju poroditi svoju ženu, to mi je romantično. Kad sam to spomenuo doktorici, samo me blijedo pogledala, nije me doživjela ozbiljno.