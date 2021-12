Već godinama ne želim pjevati. To više nisu one Nove godine kad su pjevači bili dobro nagrađeni. Sad o tome odlučuju načelnik jednoga grada, pročelnik drugog sela..., ne uklapam se u to. Imam i godina kad ne mogu diktirati ni cijenu ni tempo, pa sam odlučio za Novu godinu biti u krugu obitelji, rekao nam je Duško Lokin (78).