Artist on Globe dodijelio je Dušku Šiblu nagradu za najbolju izložbu 2021., održanu u Gradskoj galeriji u Puli. Izložba je organizirana u lipnju tijekom Sajma knjiga. Naziv izložbe je bio "All The World's A Stage". Inače, "Artist on Globe" svake godine dodjeljuje nagrade za najbolje domaće i strane izložbe te koncerte klasične glazbe, kao i kulturne projekte koji se događaju u Hrvatskoj. Šiblu je nagradu uručio Zoran Škugor, koji je s violinistom Goranom Končarom inicijator dodjele ovoga priznanja.

- Veliko hvala na prekrasnoj nagradi - rekao je Šibl, po čijem je kolažu u kristalu izrađena nagrada.

Duško Šibl rođen je 25. kolovoza 1951. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1977. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, grupa komparativne književnosti i povijesti umjetnosti. Diplomirao slikarstvo u Londonu u Byam Shaw School of Art 1982. godine.

Poslijediplomski studij završio na Royal College of Art 1986. Samostalno je izlagao u cijelom svijetu, a prije tri godine ljetni atelijer preselio je u Opatiju. Živi i radi u Zagrebu, Londonu i Opatiji.