Dvojnica Kim Kardashian: Troši milijune kako bi joj nalikovala

Influencerici ne smeta usporedba s reality zvijezdom. Tvrdi kako se nije podvrgnula operacijama kako bi zgledala kao ona, već da koristi samo botoks i filere. Na ulici je ljudi često zaustavljaju i pitaju za fotografiju

<p><strong>Chaly D.N. </strong>živi u Londonu, a cijelo svoje bogatstvo troši na dizajnersku odjeću i nakit. Do sada je potrošila oko milijun funti (oko 8.3 milijuna kuna) kako bi izgledala kao reality zvijezda <strong>Kim Kardashian</strong> (40).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Skandali obitelji Kardashian </strong></p><p>- Kim sam počela pratiti na Instagramu i čim sam vidjela njezine fotografije shvatila sam da izgledam poput nje. Sve što vidim na njoj poželim nositi - rekla je Chaly za <a href="https://www.dailystar.co.uk/real-life/instagram-model-spends-1m-kim-23016779" target="_blank">strane medije</a>. Mladolik izgled održava botoksom i filerima, a plastični kirurg zamolio ju je da malo uspori.</p><p>A zabrinuti su i njezini prijatelji te obitelj. Priznaje kako joj prigovaraju što puno troši na odjeću kakvu nosi Kardashianka. Više od 4000 funti (više od 33.000 kuna) potrošila je na haljinu koju je nosila Kim, a za kaput je iskeširala oko 7000 funti (oko 59.000 kuna).</p><p>No najviše je potrošila na torbice kojima je opsjednuta.</p><p>- Moram ih uvijek mijenjati da budem u koraku s Kardashiankama. A svake sezone mijenjam i odjeću - ispričala je Chaly, koja je inače influencerica pa prati trendove. Na Instagramu je prati 731.000 korisnika društvene mreže.</p><p>- Ljudi mi stalno govore kako izgledam kao Kim. Zaustavljaju me i mole za fotografiju - dodala je influencerica.</p><p>Priznaje kako voli pažnju, a usporedbe s reality zvijezdom joj ne smetaju.</p><p>- Nisam se podvrgnula operacijama kako bih izgledala poput Kim. Koristim samo botoks i filere, svi to rade. Volim kako ona izgleda, najljepša je žena na svijetu, ikona - zaključila je Chaly. </p><p> </p><p> </p>