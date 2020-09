Dvojnice po imenu i prezimenu: 'I nas dvije smo Maja Šuput!'

Ako nisam pala u nesvijest, napisala je Maja Šuput kada je upoznala mlađu Maju Šuput. Ne samo da postoji “dvojnica“ po imenu i prezimenu, već smo mi pronašli još jednu Maju Šuput i to unutar jedne obitelji

<p>Kad je u petak u bjelovarskoj trgovini <strong>Maja Šuput</strong> (40) predstavljala svoju liniju parfema, pristupila joj je 12-godišnja djevojčica i pružila joj ruku te kazala:</p><p>- Ja sam Maja Šuput - medijski poznata Maja ostala je zatečen kazavši kako ne vjeruje da postoje dvije Maje Šuput.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Ne samo da postoji “dvojnica“ po imenu i prezimenu, već smo mi pronašli još jednu Maju Šuput i to unutar jedne obitelji. Mlađa <strong>Maja </strong>(12), učenica je 6. razreda Osnovne škole iz Trnovitičkog Popovca, dok starija <strong>Maja</strong> (24) supruga brata od mlađe Maje.</p><p>Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju s imenjakinjom i napisala:</p><p>- Ako nisam pala u nesvijest...</p><p>Brat mlađe Maje i suprug starije, <strong>Miodrag</strong> (24) su se preseli u Kutinu gdje žive.</p><p>- Bila sam presretna kad sam upoznala Maju koju obožavam i slušam sve njezine pjesme. Na moru me učiteljica prozvala i kazala: ‘Sad dobro poslušajte jer će vam Maja Šuput otpjevati najnoviji hit’. I doista sam ja zapjevala njezin tada najnoviji hit Ilegalno - star tek nekoliko dana i dobila pljesak – kazala nam je mlađa Maja dok je u naručju držala nećakinju Miu staru točno godinu dana.</p><p>Naravno da i starija Maja ima puno dogodovština vezanih uz ime i prezime te su joj mnogi znali kazati da bi im i ona mogla zapjevati.</p><p>- U početku sam se sramila, ali sada znam povremeno pjevušiti u kući - kazala nam je Maja starija.</p><p> Suprug Miodrag nam priča kako su bili na zagrebačkom Adventu i došli do štanda, odnosno kućice koju je imala Maja i nestrpljivi fanovi su pitali kad će doći Maja Šuput da se fotografiraju s njom. Kako je bilo jako hladno, Miodrag je ponudio da se njegova supruga Maja Šuput slika s obožavateljima poznatije Maje Šuput kako se ne bi smrzavali.</p><p>- No mnogi nam ipak nisu povjerovali pa se nisu željeli fotografirati jer su mislili da ih želimo nasamariti. Mi, pak, nismo željeli pokazati osobnu iskaznicu moje supruge, ali možda ćemo je drugom zgodom ipak pokazati - kaže suprug koji je po prirodi veseljak.</p><p>Nedavno je lajkao na društvenoj mreži fotografiju Maje Šuput oskudno odjevene. Supruga Maja je kroz smiješak njegovo lajkanje prokomentirala - “znači lajkaš”. On se brzo snašao te joj odgovorio:</p><p>- Čekaj da malo bolje pogledam. Uh pa to nisi doista ti - kazao je snalažljivi Miodrag, a jasno je da se u toj kući sluša Maja Šuput.</p><p>Roditelji 12-godišnje Maje, majka Ljilja i otac Goran su ciljano dali ime po poznatoj estradnoj umjetnici, jer im se sviđala njezina glazba.</p><p>- Kad sam došao po dijete u Petrovu bolnicu u Zagreb, jedan stariji čovjek koji je stajao na hodniku me pitao po koga sam došao. Bio sam dobro raspoložen i kazao da sam došao po Maju Šuput. Na što je on protupitanjem kazao: ‘Zar je rodila’, a ja sam mu odgovorio: ‘Ne, nego je rođena’. Ostao je zbunjeno gledajući dok sam ja u naručje uzeo svoju kćer Maju Šuput - govori nam ponosno Goran.</p><p>Nakon ugodne šetnje lijepim kutinskim parkom s dvije Maje Šuput i njezinim članovima bliže obitelji otišli smo od njih s uvjerenjem: Nikad ne reci nikad. Jer, kao što je najpoznatija Maja Šuput kazala da osim nje nema druge Maje Šuput, ispostavilo se da ima barem još dvije, i to u jednoj obitelji i s bjelovarskog područja. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MAJOM ŠUPUT:</strong></p><p> </p>