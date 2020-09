Dvor je zabrinut: Izlaze privatne snimke Meghan i princa Harryja

Snimke bi mogle pokazati i kako je izgledalo upoznavanje sina Archieja s ostatkom kraljevske obitelji, koja je zabrinuta. Strahuju kako bi par mogao iznijeti pikanterije s dvora

<p><strong>Princ Harry</strong> (36) i <strong>Meghan Markle</strong> (39) pristali su na snimanje dokumentarnog filma koji će se prikazivati na Netflixu, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8782653/Prince-Harry-Meghan-Markle-touted-scenes-footage-decision-leave-Britain.html" target="_blank">Daily Mail</a>. 'Šuška' se kako su s Netflixom potpisali ugovor vrijedan 100 milijuna dolara (oko 650 milijuna kuna). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>Spekuliralo se kako će snimiti reality show, no Meghan i Harry su to demantirali. No i dalje se ne isključuje mogućnost da će se par pojaviti u dokumentarcu. Pratila bi se njihova prva godina života u Americi. </p><p>- Isprva su samo planirali snimiti 'običan' dokumentarac, no shvatili su da će njihov privatni materijal imati puno veću komercijalnu vrijednost. Ako će njihove kućne snimke pokazati koliko su bili razočarani životom u monarhiji, ovaj film bit će i više nego eksplozivan - otkrio je izvor blizak paru za strane medije.</p><p>Snimke bi mogle pokazati i kako je izgledalo upoznavanje njihova sina <strong>Archieja</strong> s ostatkom kraljevske obitelji, koja je zabrinuta. Strahuju kako bi par mogao iznijeti pikanterije s dvora.</p><p>Harry i Meghan s Netflixom već rade na dokumentarnim serijama o očuvanju prirode, borbi protiv siromaštva i ženama koje mijenjaju svijet.</p><p>- Meghan i Harry žele fokus staviti na svoj humanitaran rad, brigu o siromašnima i potrebitima te pokazati ljudima što oni rade. Netflix pak očito želi njih u središtu pažnje pa su sve strane bile zadovoljne dogovorom - pojasnio je izvor.</p><p>Kraljevski par napustio je Veliku Britaniju prije pola godine. Tradicionalni život monarha zamijenili su onim holivudskim u Kaliforniji gdje su u lipnju kupili 15 milijuna dolara vrijednu vilu.</p>