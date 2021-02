Kći pokojnog pjevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski, planira krenuti očevim stopama kada je u pitanju glazba, no pjesama još nema na vidiku.

- Ništa još ne znam. Ako Bog da, pravit ćemo i promociju, ali još se ništa ne zna. Javljaju se ljudi, nude neke pjesme, otprilike sam izabrala, ali sve je u fazi pregovora. Glupo je pričati unaprijed - ispričala je Marija, piše Kurir.

Osim što Mariji nude razne pjesme, dolaze joj i ponude za film o Džeju.

- Ima više ponuda za film. Traže me scenarij, a ja ne znam tko bi to mogao napraviti onako kako dolikuje. S druge strane, ne znam pola njegovog života i ne mogu ispričati kako se rodio, živio u domu, što je bilo s roditeljima. Znam osnovno, ono što i cijeli Balkan, ništa više od toga - rekla je Marija.

Otac joj, naravno, jako nedostaje.

- Bila sam opsjednuta sa svojim ocem. On je za mene bio Bog. Sad kad njega nema, učim 'hodati'. On je upravljao mojim životom, za sve sam ga pitala i sad s 24 godine učim voditi brigu o sebi. Nikad mi nije prijetio da bilo što moram, ali kada bi mi rekao da je to nešto najbolje za mene uvijek sam ga slušala i uvijek je bio u pravu. Do njega nisam nikoga bliskoga izgubila, a sada sam ostala bez najrođenijeg. Iskreno, nadala sam se da će još minimalno deset godina živjeti, ali Božja volja. Teško mi je, ali navikavam se - priča Marija.

Marija tvrdi da se ne želi eksponirati, pogotovo jer još ni nije postala pjevačica.

- Kada budem nešto snimila, kada se budem bavila javnim poslom, tada ću imati povoda za priču. Ne mislim da sam trenutačno javna ličnost. Nadam se da ću ispuniti i svoju i tatinu želju, da snimim pjesmo, a poslije ćemo lako - ispričala je Marija.