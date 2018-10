Džinović ne da ženi da mijenja frizuru, a svoju skriva šeširom

Bosanskohercegovački pjevač Haris Džinović (67) i supruga Melina (37) u vezi su deset godina, a u braku su od 2014. godine. Haris od prvog dana supruzi Melini brani da promijeni svoju plavu frizuru.

Foto: Grgo Jelavić/PIXSELL/Snimio čitatelj

- Moj suprug ne dozvoljava promjenu boje, dužine, ničega. On kaže da me takvu upoznao i da to tako ostaje. Moja kosa uvijek mora biti čista i njegovana, to mi je važnije od odjeće - rekla je Melina za srpske medije.

Njen suprug, pjevač također brine o svojoj frizuri koju vješto skriva iza svog slavnog šešira.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pjevač je prije 28 godina bio je aktivan ribolovac, a na jednoj fotografiji pohvalio se ulovom.

Ista je nastala sada već davne 1990. godine, a pjevač na njoj pozira u kupaćim gaćicama pa je veliku pažnju privukao njegov mišićavi torzo koji ne pokazuje tako često.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Ipak, najviše pažnje privukla je činjenica da glazbenik na dotičnoj 'fotki' ne nosi šešir koji je sastavni dio njegovog imidža i bez kojeg se nikada ne pojavljuje u javnosti.

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Supružnici su se upoznali u Sarajevu dok je Melina imala 22 godine, a zajedno imaju dvoje djece, kćer Đinu (14) i sina Kana (13).

Pjevač je zbog supruge prije tri godine upoznao glumicu Sharon Stone (60).

- Ona je prelijepa i pametna. Slušala je moje pjesme na YouTubeu i pohvalila me da joj se jako sviđaju, rekao je pjevač narodne glazbe. Glumica se tri dana družila s pjevačem u Milanu.

- Jasno mi je da ima visok IQ. Posebno me očarala prekrasnom bojom glasa - pohvalio ju je Džinović. Holivudska glumica našla se u društvu Harisa jer nosi haljine njegove supruge, dizajnerice. Sharon je tijekom druženja s Harisom slušala njegove izvedbe pjesama Eltona Johna. Pohvalila je Melinine haljine i odlučila je nastaviti suradnju s njom.