E.T. stavljen na aukciju, mogao bi se prodati za 21 milijun kuna

Filmski klasik 'E.T. the Extra-Terrestrial' Stevena Spielberga iz 1982. priča je o pokušaju simpatičnog vanzemaljca da se vrati kući, a sada će ljubitelji filma dobiti priliku da originalni mehanički model smjeste u vlastiti dom. Ako imaju viška tri milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Originalni mehanički model bit će ponuđen na dražbi 'Icons and Idols: Hollywood', koju organiziraju Julien’s Auctions i Turner Classic Movies (TCM), a poklapa se s četrdesetom obljetnicom snimanja filma. Model ima 85 mehaničkih zglobova i na njemu se gotovo sve pokreće, od očiju do vrata i naravno, onoga dugačkog šiljastog prsta kojim je svoga novog prijatelja Elliota obavijestio da želi 'telefonirati kući'. Njime je upravljalo 12 profesionalnih animatora.

Foto: DPA/Pixsell

Smatra se inženjerskim remek-djelom, a izvorno ga je stvorio talijanski dizajner specijalnih efekata Carlo Rambaldi. Očekuje se da će na dražbi postići oko 3 milijuna dolara.

- Tim lutkara pomogao je da se izvanzemaljac oživi i komunicira sa svojim malim prijateljima Elliotom (Henry Thomas) i njegovom mlađom sestrom Gertie (Drew Barrymore) - podsjeća Martin Nolan, ravnatelj Julien's Auctionsa.

Filmski su stvaratelji 'radili danonoćno kako bi stvorili ono što vidite... jer, ne radi se samo o stvaranju vizuala. Drew, koja je tada bila mala djevojčica, vjerovala je da je on doista živ', rekao je. 'ET the Extra-Terrestrial' je bio nominiran za devet Oscara, osvojio ih je četiri, među kojima i onog za najbolje vizualne efekte, koji su dodijeljeni Rambaldiju i njegovu timu.

Foto: John Naicon/Press Association/PIXSELL

Ako vam je 3 milijuna dolara previše, možete licitirati za jedan od bicikala koje su Elliot i njegovi prijatelji koristili dok su pokušavali pobjeći policiji. Očekuje se da će posebno dizajnirani BMX bicikl, koji je u filmu letio preko zalazećeg sunca, postići cijenu do 50.000 dolara.

Na aukciji će biti ponuđeni i ostali predmeti iz filma, poput originalne makete E.T.-ja koje su napravljene kako bi Spielberg odobrio izradu mehaničkog modela. Njezina se vrijednost procjenjuje na između 80.000 i 100.000 dolara, a vrijednost brojnih originalnih ilustracija i nacrta procjenjuje se na između 10.000 i 20.000 dolara po primjerku.

No ako vas ni vožnja biciklom ne zanima, a zamisao o jurnjavi zrakom vam je privlačna, za oko 100.000 dolara možete licitirati za Nimbus 2000 Hero Broom, čarobnu metlu za metloboj iz filmova o Harryju Potteru. Na dražbi se nude i ostale filmske memorabilije, među kojima su svjetlosni mačevi iz franšize 'Star Wars', štap kojim je Charlton Heston razdvojio Crveno more u 'Deset zapovijedi' i boksačke rukavice Roberta De Nira iz 'Razjarenog bika'.

Svi nabrojeni predmeti idu pod čekić sljedeći vikend, 17. i 18. prosinca na dražbi na Beverly Hillsu.

POGLEDAJTE VIDEO: IVANA KNOLL PJEVA 'BJEŽITE LJUDI'

Najčitaniji članci