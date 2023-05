Ecija Ivušić ponosna na supruga Gorana: On je kao bik, ja to još nisam vidjela, takav karakter...

Neće to sad biti neka posebna proslava, slavit ćemo danas u našem domu s prijateljima, otkrila nam je voditeljica Ecija Ivušić (36) koja je ponosna na supruga, glazbenika Gorana Beloševića koji je gotov s doktoratom iz područja ekonomije.

- Jako sam ponosna na njega, završio je doktorat, napisao ga je u mjesec dana a sada čekamo obranu - ispričala nam je Ecija.

Za supruga ima samo riječi hvale te tvrdi da je jako uporan. Ujedno će proslaviti i rođendan i gotov doktorat.

- On je kao bik, ja to još nisam vidjela do sada - rekla je.

Ecija je posvetila Goranu dirljive riječi na društvenoj mreži povodom njegovog rođendana, a u braku im cvjetaju ruže.

- U braku nam je super, to je to što ću reći - rekla je Ecija.

- Najsretniji rođendan mome mužiću. Mojoj stijeni koja je čvrsta kad ja nisam, mom glasu razuma, mojoj najvećoj životnoj ljubavi i osloncu. Nikada se nitko nije brinuo za mene kao ti posljednjih par mjeseci, iskreno nisam ni znala da takva ljubav postoji. Volim te najviše na svijetu, ostvarenje želja...I da. Čovjek je napisao doktorat u mjesec dana doslovno! Zatvorio se u sobu, dao si rok do rođendana i ubio je. Doktore, svaka čast. Možeš zasluženo proslaviti - napisala je voditeljica.

