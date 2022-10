Ecija: Na sekundu mi je došlo da se kandidiram za predsjednicu

Obična Vlajna nekakvim čudom uspije se kandidirati za predsjednicu države i pokušava spasiti svijet od globalne ekonomske i ekološke krize, priča nam glumica Ecija Ojdanić (48), koja je u ponedjeljak na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića prikupljala potpise za kandidaturu za predsjednicu Republike Hrvatske na izborima 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naravno, to je bio dio njezina performansa za novu predstavu "Čudo" u Kazalištu Moruzgva, no Ecija je to tako uspješno odglumila da su prolaznici zastali i poslušali još jedna političarska obećanja. Glumica je uspjela nakon izgovorenih obećanja skupiti priličan broj potpisa.

- Iznenađena sam odazivom. Čak mi je na sekundu prošlo kroz glavu da se kandidiram za predsjedničko mjesto, ali samo na sekundu. Ipak, gluma je moj životni poziv i kroz nju želim mijenjati svijet nabolje - rekla nam je Ecija.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predstavu "Čudo", čija je premijera u subotu, 5.studenoga, napisao je i režirao Ivan Leo Lemo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Trebamo se svi pitati kuda ide ova država i cijeli naš planet. Treba li politika biti čin altruizma ili čin interesa - pita se Ecija te dodaje da odgovore možemo saznati u predstavi.

Najčitaniji članci