Glumica Ecija Ojdanić (47) otrčala je 29 kilometara, čime se pohvalila na svom Instagram profilu s medaljom oko vrata.

- Ovo je slika nakon mog prvog, i dosad jedinog otrčanog maratona 17.11.2017. Jako sam htjela ponoviti to nevjerojatno, skoro izvantjelesno iskustvo, ali nikako. Danas sam napravila prvi ozbiljniji koračić prema velikom drugom. Tek sad počinju pravi izazovi, ali trčanje je konstantno pobjeđivanje prepreka, a najviše sebe same. Sto puta sam htjela danas odustati, skratiti dužinu, zvati muža da dođe po mene, ali nisam! Pobijedila sam svojih sto malih prepreka, i sad se mogu hvaliti s otrčanih 29. I to sama, bez podrške grupe i ćakulanja s njima. Idemo dalje!

POGLEDAJTE VIDEO:

Uz fotografiju je napisala i poduži post, u kojem je otkrila da je prvi maraton otrčala još 2017., a da se priprema i za drugi, te da je ovo jedan korak prema tome.

Pratitelje je oduševila upornošću, pa su joj ispod fotografije ostavili brojne komentare podrške.

- 'Svaka čast', 'To se zove upornost' - pisali su joj.

Kako kaže, nije joj bilo lako, ali nije odustala. Jedan od pratitelja rekao joj je da trči polumaratone, pa ju je pitao što se dogodi nakon ta 22 kilometra.

- Ma iz mog iskustva maratona, sve do 28 km je za ljude. Onda počinju problemi. Zato treba dobra priprema i puno otrčanih dužina. Ja sam jutros trčala sama. A to je poseban izazov. Jer grupa te uvijek nosi - odgovorila mu je Ecija.

Nakon trčanja, otkrila je da se s obitelji i prijateljima nalazi na skijanju na Vlašiću te da uživa u snijegu i stazama.

- Stigli smo na Vlašić! Čak ima i snijega. Ne znam tko je sretniji, mame ili djeca - našalila se.