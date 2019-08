Ecija: 'S bauštelcem ne bih bila jer nemamo ništa zajedničko...'

Bivša radijska voditeljica Ecija Ivušić (32) gostovala je u IN Magazinu i otkrila čime ju je osvojio dečko, bivši nogometaš Nikola Pokrivač (33).

Foto: Instagram

- Ne znam s čime nije, iskreno. Baš sam razmišljala, to je jedna od boljih osoba koje sam upoznala u svom životu - iskreno je rekla Ecija. Spremno je odgovara na 'paprena' pitanja pa je tako rekla i kako joj ne bi bio problem da je se zaprosi za vrijeme spolnih odnosa, ali i kako nikad nije prerano reći partneru što osjećaš prema njemu.

- Onda kad se to osjeti mu treba reći da ga voliš. Nikad nije prerano. Što prije imaš potrebu to reći, to je ono pravo - kaže.

Foto: Instagram

Dodala je i kako nije istina da domaće ljepotice 'padaju' samo na domaće nogometaše jer to nema veze sa zanimanjem. Ipak, istaknula je da se ne bi mogla zaljubiti u bauštelca ili prodavača lubenica jer s njima ne bi imala puno zajedničkih točaka.

- Nikola ja imamo puno više zajedničkih točaka nego što bi ja imala s nekim bauštelcem - nasmijala se Ivušić. Iako smo u više navrata vidjeli kako su ljudi postali slavni zbog kućnih videa, Ecija je rekla kako ga ona u Hrvatskoj nikad ne bi objavila.

Foto: NOVA TV

- U Hrvatskoj ne bi objavila ni kućni uradak kako kuham, a ovo ne bi radi sebe, integriteta, radi svojih roditelja - ispričala je. Otkrila je i kako se često zna dogoditi da joj pratitelji na društvenim mrežama šalju fotografije svojih intimnih dijelova tijela.

- To je strašno. Osjećam se kao da me netko siluje. Nemojte više nikad - rekla im je Ivušić. Za kraj je dodala da nikad nije koketirala s muškarcima samo da bi od njih nešto dobila.

Foto: Instagram

- Budem u panici kad netko to misli jer pristojnost zamjenjuju za flert. Smatram se iznimno pristojnom osobom, a ljudi misle da se upucavam - govori.

