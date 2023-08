Eciju Ojdanić oduševio spektakl u Veloj Luci: 'Dala bih si ruku odrezati, samo da budem tamo'

Glumicu Eciju Ojdanić (50) oduševio je koncert koji se u Veloj Luci održao u čast glazbenom velikanu Oliveru Dragojeviću. Ecija je spektakl pratila na malom ekranu, no u emotivnom je statusu na Instagramu otkrila kako bi 'sve dala da može biti tamo'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ako sam negdje u životu htjela biti, toliko da bih si dala odrezati i lijevu i desnu ruku, samo da me netko katapultira u Vela Luku sinoć, dala bih… i desnu i lijevu ruku - započela je glumica.

Uz objavu je Ecija objavila fotografiju brodica usidrenih uz velolušku rivu s koje su neki pratili veliki koncert.

Foto: Matea Zanić/24sata

- Ovaj koncert sinoć, sva ta silna masa ljudi, žena, muškaraca, djece, brodica, bengalki, tih sretnih, voljenih, zanesenih ljudi, a svi okupljeni oko iste misije, da slave veličanstvenog Olivera. Nemam sliku s njim, zapravo, upoznala sam ga u Vela Luci, u izdanju Olivera ribara i litnjeg čovika, nije bila situacija za slikanje, nit je to bitno - napisala je Ecija.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Projekt 'Trag u beskraju' povodom pete obljetnice Oliverove smrti, trajao je pet dana, a vrhunac je bio subotnji koncert na kojem su nastupili Meri Cetinić, Danijela Martinović, Goran Karan i mnogi drugi slavni pjevači.

- Bitan je trag koji je ostavio u svima nama. Njemu i nisu trebale monografije, nagrade i hvale. Ako je umjetnost najbliže Božanskom, on je to uspio. I zaslužio. Evidentno. Gledam reprizu, i plačem od ljepote i miline. Najveća istina, najveća jednostavnost, najveća tankoćutnost, i najveće postignuće, e to je najbliže Bogu, i nadnaravnom postignuću umjetnosti. Sigurna sam da mu se duša smije.

Najbolje od svih nas je izvukao. Ali baš najbolje. Neka ti se duša smije, zauvijek. Ali, zašto ti ja moram željeti? Ti si tu tajnu otkrio za život - završila je ganuta glumica.