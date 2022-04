Ed Sheeran pobijedio na sudu, 'Shape of You' nije plagijat

Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL

Poznati pjevač sudio se s glazbenikom Samijem Chokrijem koji tvrdi da je 'Shape of You' plagijat njegove pjesme 'Oh Why'. Sheeran i njegov producent na njoj godišnje zarade pet milijuna funti

Britanski pjevač Ed Sheeran sporio se s umjetnikom Sami Chokri, koji je poznatiji pod imenom Sami Switch i njegov glazbeni producent Ross O'Donoghue koji tvrde kako pojedini stihovi Sheeranove pjesme previše podsjećaju na stihove u njihovoj pjesmi 'Oh Why' iz 2015. godine. Tužili su ga zbog autorskih prava, a Sheeran je pjesmu izbacio dvije godine nakon njihove. Sheeran i njegov odvjetnik su tvrdili kako je glazbenik 'uvijek fer', te da nije prije čuo Switchovu 'Oh Why'. POGLEDAJTE VIDEO: Sami tvrdi da je dio njegove pjesme 'oh why' gotovo isti kao Edov 'oh why'. Naposljetku Vrhovni sud je presudio u Edovu korist, te utvrdio da pjesma nije plagijat. Sudac Antony Zacaroli naveo je da Sheeran nije svjesno niti nesvjesno kopirao pjesmu, te da je velika vjerojatnost da ju nije niti čuo prije nego je napisao 'Shape of You' - piše BBC. 'Shape of You' je 2017. bila najprodavanija pjesma u Ujedinjenom Kraljevstvu, a na platformi Spotify ima najviše streamova od svih ostalih pjesama. Ed i njegov producent Steve McCutcheon od pjesme zarade godišnje pet milijuna funti, no 10% zarade bilo im je zamrznuto zbog sudskog spora. Najčitaniji članci