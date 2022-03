Ed Sheeran zbog optužbi za plagiranje zapjevao na sudu

Foto: Jonathan Hordle/Press Association/PIXSELL

Nagrađivanog glazbenika tužili su zbog njegovog velikog hita 'Shape Of You'. Sami Switch i njegov glazbeni producent Ross O'Donoghue tvrde da je kopirao njihovu pjesmu 'Oh Why'

Britanski glazbenik, Ed Sheeran (31) pojavio se u utorak na sudu u Londonu zbog svog velikog hita 'Shape Of You' iz 2017. godine. Zbog autorskog prava tužili su ga umjetnik Sami Chokri, koji je poznatiji pod imenom Sami Switch i njegov glazbeni producent Ross O'Donoghue koji tvrde kako pojedini stihovi Sheeranove pjesme previše podsjećaju na stihove u njihovoj pjesmi 'Oh Why' iz 2015. godine. POGLEDAJTE VIDEO: Ed Sheeran je zato na suđenju otpjevao dio svoje pjesme koji je sporan, a zatim i pjesmu Nine Simone 'Feeling Good' kako bi pokazao da ako pjeva dvije različite pjesme u istom tonalitetu, njihove melodije ipak mogu zvučati slično. Odvjetnik glazbenika i njegovoj producenta, Andrew Sutcliffe, rekao je da je Shereen vjerojatno ranije čuo pjesmu te ju iskopirao, a pjevač i njegovi suradnici su to porekli. Odvjetnik je opširno ispitivao nagrađivanog pjevača o procesu pisanja pjesme u listopadu 2016. godine s njegovim koautorima Stevenom McCutcheonom i Johnom McDaidom. Na sudu su se puštale i snimke Sheerana na kojima pjeva u različitim visinama. Shereen ja na sudu rekao i kako se 2016. godine povukao sa glazbene scene kako bi se usredotočio na stvaranje nove glazbu te da nije aktivno pratio britansku glazbenu scenu. - Ja, Johnny i Steve smo ovdje da očistimo naše ime - rekao je na sudu gdje je ranije rekao da nikada prije nije čuo za glazbenika koji ga tuži kao ni za njegovu pjesmu.