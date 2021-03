Glumac i komičar Eddie Murphy (59) posljednjih se godina kudikamo više posvetio svojoj karijeri na filmskim setovima, a zapostavio komičarske korijene. Iako je upravo u stand-up komediji postao popularan, spočitavaju mu da živi na staroj slavi.

Već jako dugo Murphy nije snimio nijedan novi nastup, a kult uživa na temelju starih specijala. Bio je i u pregovorima s Netflixom, a za povratak je tada tražio gotovo 70 milijuna dolara.

Nakon što mu je filmska karijera živnula solidnim ostvarenjem 'Dolemite is My Name', kojeg je 2019. distribuirao upravo Netflix, zabilježio je i uspješan nastup u showu SNL. Povratak stand-upu nametnuo se ponovno sam od sebe kao tema, a Murphy je u gostima kod kolege Kevina Harta bio konkretniji nego inače.

- Plan mi je bio snimiti Dolemitea, nastupiti u SNL-u, snimiti 'Coming 2 America' i zatim se vratim stand-upu. No onda se dogodila pandemija i sve je stalo. Prošle sam godine trebao raditi na svom nastupu, ali klubovi su bili zatvoreni. Kad pandemija završi i postane sigurno nastupati, vraćam se - otkrio je Murphy i obradovao svoje fanove.