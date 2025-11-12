Eddie Murphy otkrio je kako je biti otac čak desetero djece

Eddie Murphy (50) u razgovoru za ABC-ov talk show 'Jimmy Kimmel Live' otkrio je tajnu svoju dugogodišnje karijere. Također, najavio je novi Netflixov dokumentarac 'Biti Eddie'. Na kraju je priznao i kako je biti otac čak desetero djece.

Foto: YouTube

- Uvijek sam volio sebe. Uvijek sam bio svoj najveći obožavatelj. To je u srži svih odluka koje donosite. Neki ljudi prođu kroz cijeli život i na kraju kažu: 'Napokon volim sebe.' Ja sam tako počeo - započeo je Eddie.

Kako je otkrio u novom dokumentarcu samopouzdanje mu je pomoglo da izbjegne ovisnost o drogama i alkoholu koje su odnijele živote mnogih njegovih kolega i idola. Danas mu najveću radost čini njegova velika obitelj. Naime, s bivšom suprugom Nicole, s kojom se razveo još 2006. godine, dobio je petero djece. Troje djece ima iz bivših veza, dok najmlađe dvoje dijeli sa trenutnom suprugom Paige Butcher.

- Jednostavno se dogodilo - prokomentirao je Eddie kratko i jasno.

- Nikad nisam znao da ću imati desetero djece, ali sada je to najbolja stvar ikad. Ako si možete priuštiti toliko djece, trebali biste ih imati onoliko koliko si možete priuštiti. Jako je zabavno - dodao je Murphy.

No, najviše je ponosan na činjenicu što su mu djeca pošteni i dobri ljudi.

- Moja su djeca svi pristojni ljudi. Nemam niti jedno pokvareno, i volio bih misliti da su nešto od toga dobili od mene.

Na pitanje što ga danas najviše usrećuje odgovorio je jednostavno.

- Samo biti Eddie. Volim imati svoju obitelj oko sebe i volim što sam tako dugo u ovom nevjerojatnom poslu - zaključio je Murphy.

Foto: Aude Guerrucci