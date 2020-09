Edi dobio pohvale: Gosti poručili kako je kuhao bolje od mame...

Gosti su bili dobro raspoloženi, a domaćin ih je dočekao s aperitivom. Edija su pohvalili kako je pozitivan i sve je odradio ležerno. No bilo je i standardnih zamjerki oko jela

<p>U današnjoj epizodi 'Večere za 5 na selu' ekipa je otišla na već dobro znano mjesto - u Tršće kod ugostiteljice<strong> Mirjane</strong>, no danas je ondje goste dočekao njezin sin <strong>Edvard</strong>! Simpatični je kuhar za večeru pripremio predjelo naziva Pastirski užitak, glavno jelo Divlja večera i desert Šumska vila.</p><p>Kod Mirjane se večeralo vani pa je zato Edi odlučio svoje delicije poslužiti na drugome mjestu.</p><p>- Pretežno sam ja u kuhinji, a Edi je potrčko. No kad kuhamo, zajedno kuhamo - ostatku ekipe rekla je njegova mama i dodala kako je sigurna da će im poslužiti ukusnu večeru.</p><p>Gosti su stigli dobro raspoloženi, uzeli su aperitiv i s terase otišli do vatrice jer je bio kišan i hlada dan.</p><p>- Vidjela sam da je Edi puno ležerniji, pozitivan i kad je o dočeku riječ, bio je bolji nego gospođa Mirjana - komentirala je <strong>Vazma</strong>. Iza gostiju je pucketala vatra i u tako ugodnoj atmosferi, počeli su s kanapeima, koji su se svima svidjeli.</p><p>- Drago mi je što se tako potrudio - rekla je Kata.</p><p>Glavno jelo počeli su s domaćom krem juhom s vrganjima.</p><p>- Nije bila loša, kremasta je, ali malo se previše osjetilo brašno - rekla je Vazma, a Davor je dodao:</p><p>- Može se i bez brašna.</p><p>Kati se jako svidjelo što je Edi upotrijebio svježe vrganje, a nakon juhe Edi je poslužio veprovinu.</p><p>- Još bih možda 15 minuta obradio te šnicle - rekao je Davor, a Mirjani i Kati bilo je baš dobro.</p><p>Uslijedio je kolač s malinama.</p><p>- Meni je bio top. Najbolji desert dosad - rekao je Davor, no Kata nije složila s njim pa je rekla:</p><p>- Može proći.</p><p>Katu je više od deserta impresioniralo što večerašnji domaćin ima motor.</p><p>- Znaš da imam želju provozati se na tako velikom motoru - rekla je. Ubrzo je stigla i zabava - dva gitarista i svi su uglas zapjevali.</p><p>Dobrog raspoloženja kandidati su krenuli na ocjenjivanje. Vazma je dala ocjenu šest zato što joj se u juhi od vrganja previše osjetilo brašno, meso joj nije odgovaralo okusom, a u kolaču joj je bilo previše šlaga i premalo tijesta, Kata je dala desetku jer joj je sve bilo super, Davor je dao ocjenu osam, a Mirjana je svom sinu dala desetku zato što ju je ugodno iznenadio pa može sad na godišnji odmor.</p>