Efraem oduševio u 'Superstaru': 'Roditelji se na Filipinima hvale'

Filipinac Efraem Norte oduševio je žiri 'Superstara', ali i cijelu zemlju nakon što je na audiciji izveo hit 'Sugar' grupe Maroon 5. Tonči Huljić je konobaru rekao da ga je ostavo bez teksta, a on otkriva: 'Svi koji imaju strasti za glazbom željeli su proći audiciju, pa tako i ja'. Nortea su oduševili komentari žirija, sretan je, kaže, i impresioniran.

- Sretan sam što im se svidjela moja izvedba i što su ostali bez riječi, za mene je to nevjerojatno - otkrio je mladić.

Foto: RTL

- Iznenadila me podrška ljudi, nisam ni sanjao da ima toliko ljudi koji me podržavaju na ovom putovanju. Moja obitelj je jako sretna i šokirana, ovo je za njih bilo veliko iznenađenje. Zbog 'Superstara' sam obnovio kontakte s par ljudi iz mog grada, sa starim prijateljima, kolegama iz škole, uliteljima... Ljudi koje sam upoznao ovdje u Hrvatskoj također me podržavaju. Svi su sretni što sam na pozornici - ispričao je Efraem.

Foto: RTL

Ovaj talentirani mladić i dalje radi u restoranu, a usto uči hrvatski jezik.

- Učim jezik kako bih mogao komunicirati s ljudima, kao i učiti vježbati pjesme na hrvatskom, za izvođenje na pozornici. Usredotočen sam na poboljšanje svojih vokalnih sposobnosti i scenskog nastupa - jasan je Efraem.

Podršku Efraem ima od svojih voljenih roditelja, ali i ekipe iz restorana u kojem radi u Zagrebu. Njegov šef zabilježio je njegov nastup, i jako je, kaže, ponosan. Roditelji su presretni i svima su se pohvalili da im je sin u hrvatskom 'Superstaru'.

Foto: RTL

- I moja grupa za učenje hrvatskog jezika je sretna i podržava me - zaključio je talentirani Filipinac.