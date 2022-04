Eilish i Finneas Baird O'Connell biti će gosti u Simpsonima...

Pjevačica Billie Eilish (20) i njezin brat Finneas Baird O'Connell (24) pridružit će se obitelji Simpsons u kratkom filmu 'Kad je Billie srela Lisu', koji će se navodno emitirati 22. travnja na platformi Disney+, objavila je pjevačica.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, Lisa Simpson otkrit će Eilish i O'Connella dok traži mirno mjesto za vježbanje saksofona. Tada će je glazbeni dvojac pozvati u svoj studio na poseban 'jam session'.

Billie se pojavljuje u četvrtoj kolekciji kratkih filmova stvorenih isključivo za Disney+, a prethodni kratki filmovi uključuju 'Maggie Simpson In The Force Awakens From His Nap' s temom Ratova zvijezda i 'The Good, The Bart, And The Loki' inspiriran Marvelom.

Podsjetimo, Eilish i O'Connell osvojili su nedavno Oscara za najbolju originalnu pjesmu 'No Time To Die' koja je iz istoimenog filma o Jamesu Bondu.

Najčitaniji članci