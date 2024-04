Ekipa serije 'Dnevnik velikog Perice': 'Bilo je teško pronaći prave lokacije. Tu su i financije'

Dugo smo čekali snimanje druge sezone, a razlozi su bili, ajmo to tako reći, umjetnički. Dio toga su, naravno, i financije, rekao je Albino Uršić, idejni tvorac i kreativni producent serije “Dnevnik velikog Perice”. U Zagrebu je u Graditeljskoj tehničkoj školi početkom travnja počelo snimanje druge sezone popularne serije. Snimat će se 54 dana, najviše u Zagrebu, ali bit će i u Opatiji te Rijeci.

Ima puno novih likova, među njima je Rade Šerbedžija, ali i nova generacija mladih glumaca - Lana Ujević, Lana Meniga, Bernardo Tomić, Jan Kovačić, Tito Medvešek, Vilim Gobac. Autorsku ekipu predvodi redatelj Vinko Brešan, scenaristi su Vinko Brešan i Marko Hrenović, a suradnici na scenariju Sandra Antolić, Renato Baretić i Nikolina Bogdanović. Kao i u prvoj sezoni, najteže je bilo smjestiti seriju u doba šezdesetih godina prošlog stoljeća. U drugoj sezoni radnja se odvija 1967. godine. Dvorana Građevinske škole bila je idealna, nije tu bilo intervencija.

- Bilo je sve jako izazovno. Dobro smo se ekipirali, uveli nove likove, ali najteže je sve smjestiti pred kraj šezdesetih godina. To je najteže i najskuplje, taj skauting. Tu su još i kostimi, pa šminka... No imamo iskustva iz prve sezone, bit će to sve u redu - rekao nam je producent serije Krešimir-Renzo Prosoli.

Glumačke uloge iz prve sezone nastavljaju Živko Anočić kao Perica Šafranek, Iva Babić kao Nada Šafranek, Mirjana Bohanec-Vidović kao Ana Šafranek, Csilla Barath Bastaić, Dušan Bućan, Nikola Kojo, Ana Begić Tahiri, Goran Navojec, Pjer Meničanin i Hana Hegedušić. Rade Šerbedžija bit će u ulozi Eddyja Fullera. Naglasak će opet biti na glazbi i modi, no kako je radnja smještena u 1967. godinu, kad je Dinamo osvoji Kup velesajamskih gradova, bilo je nemoguće zaobići maksimirski klub.

- Nema smisla biti u toj godini a da nema Dinama. Nismo znali u kojem obimu, ali naglasak će ipak biti na glazbi i modi, Dinamo će biti ‘usputno’ provučen kroz seriju - dodao je Krešimir-Renzo Prosoli.

Perica je u drugoj sezoni na vrhuncu karijere, on i Nada su u sretnom braku, postali su i roditelji. No doba je to kad se muzika puno mijenjala, utjecaj rock’n’rolla postaje sve veći, pa će tako biti u drugoj sezoni. Uz dodatak da im lik Rade Šerbedžije, glazbenog menadžera i gastarbajtera, malo pokvari odnose... Za muziku će opet biti zadužen Coco Mosquito, autor hita iz prve sezone “Sve dođe na svoje”.