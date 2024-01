EKSKLUZIVNE FOTKE Simunić o svadbi princa Bruneja: 'Hrana u 18 sljedova, pribor je od zlata!'

Živio sam i radio na Brunejima četiri godine tako da sam znao što mogu očekivati na vjenčanju princa Abdul Mateena, sina sultana Bruneja Hassanala Bolkiaha, ali ono što je suprugu Biserku i mene dočekalo premašilo je sva naša očekivanja, kaže nam Vjeran Simunić, nogometni trener koji je bio gost na vjenčanju princa Abdula i Hrvatice Anishe Kalebić.

- Bogatstvo sultana vladara Bruneja je nestvarno, mjeri se desetcima milijardi dolara, samo palača u kojoj žive ima 1700 soba i garažu sa 7000 automobila a takvo je bilo i vjenčanje njegovog sina. Raskoš na svakom koraku, a pažnja se posvećivala svakom detalju. Od dolaska u zračnu luku sve je bilo organizirano. Granicu sam prošao bez kontrole, kao da sam premijer, dočekao nas je osobni vozač s Cadillacom i on nam je bio na raspolaganju za vrijeme boravka na Brunejima 0-24. Odmah smo dobili raspored događanja s dress codeom za svaku priliku.

- Vjenčanje je trajalo deset dana, a kulminacija je bila zadnja dva dana kada se u palači Istana Nurul Iman okupilo 4.000 uzvanika. Kolika je palača najbolje svjedoči podatak da u njoj živi sultan sa svojih 12 djece i njihovim obiteljima, pa tako i s desetim po redu Abdulom Mateenom, koji je diplomirao na britanskoj kraljevskoj akademiji Sandhurst, gdje je i upoznao svoju buduću suprugu Anishu.

- Za prvi od zadnja dva dana muškarci su morali nositi odijela s kravatom a supruge bijele haljine, a drugi dan muškarci smokinge s leptir mašnama, a supruge tamne haljine. Decentne, zatvorene, prilagođenje tamošnjim običajnima. Cijelo područje osiguravala je policija i vojska a bilo je zabranjeno nadlijetanje dronovima i zrakoplovima – priča nam Simunić.

- Prostor je bio ukrašen milijunima ruža svih boja a posluživala se hrana iz cijeloga svijeta, od iranskog kavijara i aljaških rakova, preko jastoga i japanske Wagyu govedine, do nekoliko vrsta deserata... Sveukupno 18 sljedova, serviranih u posebnom posuđu sa zlatnim i srebrenim priborom za jelo. Doista je nemoguće opisati kako je sve to izgledalo, satima bih mogao pričati o događaju koji ću pamtiti cijeli život. Ovo je vjerojatno najskuplje vjenčanje u povijesti, na kojem su se okupili šeici, sultani, prinčevi... iz cijeloga svijeta.

Otkrio nam je Simunić i kako se našao u biranom društvu.

- Na Brunejima sam kao nogometni trener radio četiri godine i imao dobre rezultate i tu sam upoznao sugrađanina iz Splita Ivicu Kalebića, mladenkinog oca, s kojim sam se nastavio družiti i prijateljevati i u Splitu. On me pozvao, a naravno, presudilo je i to što sam bio u dobrim odnosima s prinčevima s kojima sam surađivao dok sam radio kao trener na Brunejima, pogotovo s budućim sultanom Al-Muhtadee Billah ibni Hassanal Bolkiahom, sultanovim najstarijim sinom Sastao sam se i s ljudima u klubu, imali smo radni doručak u Empire hotelu u kojem smo smješteni, a koji je velik kao Novi Zagreb.

Na Brunejima je običaj da mladenci darivaju uzvanike, pa su tako i Simunići dobili zlatnu zdjelu, za koju se nadaju da će je smjeti unijeti u Hrvatsku, a oni su dugo razmišljali što pokloniti paru koji živi u takvoj raskoši i bogatstvu. Samo mladenkin vjenčani prsten vrijedi nekoliko milijuna eura...

- Princu smo poklonili knjigu o Hrvatskoj na engleskom jeziku, u nadi da će doći posjetiti našu zemlju, a mladenki svilenu Croata kravatu. Ponijeli smo još neke sitnice...