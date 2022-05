Ekskluzivne fotografije: U Areni se nakon 30 godina susrele dvije legende Iron Maidena

Emocije, suze i zagrljaji preuzeli su "utrobu" Arene Zagreb u nedjelju prije koncerta Iron Maidena. Nakon gotovo 30 godina vidjeli su se članovi sa samih početaka, osnivač Steve Harris (66) i prvi pjevač Paul Di'Anno (64).

POGLEDAJTE VIDEO:

- Bok, prijatelju, predugo se nismo vidjeli - rekao je Steve, prišao Paulu i zagrlio ga.

Porazgovarali su desetak minuta, prije nastupa, prisjetili se nastupa, neizostavno je bilo pitanje o zdravlju. Paul je dan ranije imao koncert u Bikers Beer Factoryju, "razvalio" iako je strahovao da mu koncert neće biti dovoljno dobar, a dan kasnije su veliki Maideni. No strepio je bezrazložno, jer bio je sjajan, a publiku je dignuo na noge kad je rekao da pjeva za Dinamo, za prvake. Naravno, nije mogao propustiti nastup heavy metal velikana čiji je prvi pjevač bio.

- Ovo je odlično, dečki i danas rade sjajan posao. Baš sam sretan zbog njih, a i što sam davno bio dio njihove priče - rekao je Paul Di'Anno.

Bend je nastavak turneje "Legacy Of The Beast" počeo u Zagrebu, uz rasprodanu Arenu. Već od jutra grad je bio pun ljubitelja benda, za koji kažu da je sinonim za heavy metal, a nekoliko sati prije početka koncerta "otvorena" je još jedna tribina, za koju su karte ubrzo razgrabljene. "Pozdrav, Zagrebe" oduševio je publiku, a pravi je delirij bio na "Fear of the Dark"...

Priča o Iron Maidenu počinje za Božić 1975. godine. Našli su se tad basist Steve Harris, koji je otišao iz Smilera jer se kolegama u bendu nisu svidjele njegove pjesme, i Dave Murray. Počeli su raditi na novom "projektu", odnosno Iron Maidenu (srednjovjekovna sprava za mučenje). Uspjeh počinje 1978., kad im se priključuju pjevač Paul Di'Anno i bubnjar Doug Sampson. Paul je u Iron Maidenu bio do 1981. godine.

Vokal je s prva dva albuma čuvenog heavy metal benda, "Iron Maiden" iz 1980. i "Killers" iz 1981., a bio je i član Killersa, Battlezonea i Praying Mantisa. Nakon njega mikrofon je preuzeo Bruce Dickinson... Ostao je Di'Anno u dobrim odnosima sa Steveom Harrisom, ali život i obaveze godinama su ih držali razdvojene. Paul ima i onu tužniju stranu priče, koja ga je i dovela u Hrvatsku. On je, naime, ovdje na liječenju, živi u domu za starije i nemoćne, ali pun je optimizma i nade u oporavak.

Svakodnevno mora na fizikalne terapije i priprema se za složene operacije koljena. Sve se zakompliciralo kad je 2015. u Argentini dobio sepsu. U engleskoj bolnici proveo je osam mjeseci, a tamo je dva puta dobio infekciju koju je uzrokovala vrsta stafilokoknih bakterija. Paul kaže da su mu liječnici iz Zagreba pronašli spajalicu u nozi koja je greškom ostala od operacije u Engleskoj. Kako tvrdi, spasili su mu život. Kad su mu koljena počela otkazivati, britanski liječnici su ga otpisali. Nadu je pronašao u Hrvatskoj...

- Oporavak trenutačno ide odlično, no malo sporije što se tiče mog hodanja. Čeka me suočavanje s još tri operacije, no idemo korak po korak - otkriva nam pjevač. Dodaje kako je odabrao Zagreb nakon što je istraživao s bližnjima informacije o ostalim klinikama u svijetu.

- Ovdje su neki od najboljih doktora. Došli smo ovamo da dobijem najbolji tretman - rekao nam je Paul.

Uz njega su cijelo vrijeme supružnici Stjepan Juras, pisac, te fotografkinja i grafička dizajnerica Violeta Juras. S Kastrom Pergjonijem, vlasnikom londonskog puba Cart&Horses, gdje su Iron Maideni imali prvi koncert, organizirali su kampanju za sakupljanje novca i sakupili veći dio za Paulove operacije. Bili su sad zajedno i na koncertu, a Violeta Juras za desetak dana treba roditi. Kako su rekli ponosni roditelji, ovo je za Iris bio prvi veliki koncert. I odmah na Maidene...

