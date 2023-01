Ekskluzivni intervju Harryja sa Andersonom Cooperom: Nisu nas zaštitili, a ja sam bio naivan

Bio sam nevjerojatno naivan, tvrdi princ Harry (38) tijekom razgovora s Andersonom Cooperom. Intervju za informativnu emisiju '60 Minutes' Harry je dao uoči izlaska njegove dugoiščekivane autobiografije 'Spare', koja izlazi 10. siječnja. Isti će se moći pratiti u ponedjeljak, 9. siječnja u 21:15 na RTL-u.

Naivnost o kojoj princ Harry govori u intervjuu odnosi se na britanski tisak i tretman koji je u njemu imala njegova ljubavna priča sa suprugom Meghan Markle (41). Harry navodi i da mu je ljubavna veza s Meghan otvorila vidike te podignula svijest o rasnim problemima u društvu.

Foto: RTL

- Ono što je Meghan morala prolaziti bilo je poprilično drugačije u odnosu na ono što su prolazile princeza Kate i kraljica Camilla. Kada tome dodate element rase... Britanski tisak orijentirao se na pitanje rase. Bio sam nevjerojatno naivan. Nisam imao pojma da je britanski tisak toliko ispunjen predrasudama. Vjerojatno sam i sam bio pun predrasuda prije veze s Meghan - rekao je Harry.

Kada ga je Cooper upitao smatra li da je prije veze s Meghan bio pun predrasuda, Harry je iskreno odgovorio: 'Ne znam, no recimo da nisam znao ono što znam danas'.

Tijekom razgovora s Cooperom, princ se dotaknuo i Megxita - kako se u popularnoj kulturi naziva odlazak Meghan i Harryja iz kraljevske obitelji. Objasnio je zašto je njihov odlazak bio toliko javno popraćen.

- Svaki put kada bih pokušao nešto napraviti u privatnosti, događala su se curenja i podmetanja priča protiv mene i moje supruge. Znate, obiteljski moto je nikad se ne žali, nikad ne objašnjavaj, no to su samo riječi - objasnio je Harry.

Foto: YouTube/screenshot

Bilo je, nadovezao se Anderson Cooper, puno objašnjavanja - kroz priče u britanskom tisku. Princ Harry tada je otkrio kako funkcionira britanska kraljevska obitelj u odnosu s tamošnjim tiskom.

- Razgovaraju s kraljevskim dopisnicima, informacije im se podastiru kako bi napisali priču. Na kraju svakog teksta kraljevski dopisnici napomenu da su zatražili komentar Buckinghamske palače, no zapravo je čitav tekst komentar iz Palače. Stoga, kada nam kažu da proteklih šest godina nisu mogli izdati priopćenje kako bi nas zaštitili, no rade to kada su u pitanju ostali članovi kraljevske obitelji, postaje jasno... Tišina postaje izdaja - zaključio je princ.

Foto: BBC/PRESS ASSOCIATION

